Premjerė nemano, kad Poderskiui tapus kancleriu Aplinkos ministerijai vadovaus du ministrai

„Kol kas nemanau ir nejaučiu, tikrai Kastytis labai aktyviai žengė į šitą poziciją ir jau mes esame nemažai klausimų aptarę. Jis tikrai kompetentingas žmogus, dirbęs praeitoje Vyriausybėje, tai aš labai abejoju“, – penktadienį žurnalistams teigė I. Ruginienė, paklausta, ar nesibaimina, kad P. Poderskiui išplėtus savo atsakomybių sritis institucijai vadovaus du ministrai.
„Lyderystės požymių (K. Žuromskas – ELTA) labai stiprių turi, tai man tokių požymių, kad galėtų vadovauti kažkas kitas, kol kas tikrai nėra“, – tikino ji.
Portalas lrt.lt skelbė, kad P. Poderskis prieš pat palikdamas ministro pareigas pasirašė įsakymą, kuriuo kai kurias atsakomybių sritis iš ministro ir viceministrų perleido kancleriui.
Priėmęs K. Žuromsko kvietimą, šias pareigas nuo ateinančios savaitės pradės eiti jis pats.
Kaip skelbiama, palyginus ministro, viceministrų ir kanclerio atsakomybių sritis matyti, kad kancleris iš ministro perima strateginę komunikaciją, iš vieno viceministrų – būsto tvarumo ir prieinamumo klausimus (išskyrus paramą būstui įsigyti ir išsinuomoti), taip pat bus atsakingas praktiškai už visas pavaldžias Aplinkos ministerijos įstaigas.
