Patvirtino planą: kuriose srityse pajusime pokyčius?

„Išlieka valstybės prioritetų viršuje siekis – prioritetas pavadinimu „Apsaugosime gyventojus nuo išorės grėsmių“. Turbūt visi suprantame, kad tai yra bendras mūsų valstybės tikslas. (...) Prioritetu laikome ir Lietuvos ekonomikos augimą, ir tam numatytos įvairios priemonės, susijusios net ir su mūsų Nacionalinio plėtros banko ILTE stiprinimu, nes, matyt, reikia pastebėti, kad Nacionalinis plėtros bankas veikia gerai, bet yra dar erdvių gerinti veiklą“, – Vyriausybės posėdyje sakė premjeras Mindaugas Sinkevičius.
„Man asmeniškai labai svarbus ir koalicijos tikrai turbūt pamatinis prioritetas, kuris skamba „gerinti sąlygas kurti šeimą Lietuvoje“ ir sakyčiau, kad tai yra mūsų XXI Vyriausybės vienas iš fundamentalių prioritetų“, – kalbėjo jis.
Pasak Vyriausybės vadovo, plane numatyti pagrindiniai veiksmai keturiolikai Vyriausybės programoje nustatytų veiklos prioritetų įgyvendinti ir yra aprašytos 249 priemonės.
Sveikatos apsaugos srityje siekiama, kad ne mažiau kaip 70 proc. pacientų pas gydytojus specialistus pirminiam Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis apmokamam vizitui patektų per nustatytą 30 dienų terminą. 2025 metais šis rodiklis siekė 53,3 procento.
Taip pat ketinama 10 proc. sumažinti vaikų ir jaunimo apsinuodijimų psichoaktyviosiomis medžiagomis skaičių, o iki 2028 metų vidurio bent 10 proc. padidinti tikslinių gyventojų dalyvavimą prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos programose.
Iki 2028-ųjų antrojo ketvirčio Vyriausybė taip pat žada uždrausti vienkartines elektronines cigaretes, reglamentuoti jų pakuočių išvaizdą ir griežtinti sankcijas už pažeidimus.
Švietimo srityje nuo 2027 metų siekiama sudaryti galimybes mokymo plaukti programoje dalyvauti visiems šalies antrokams – šiuo metu joje dalyvauja apie 54 proc. antros klasės mokinių.
Socialinės apsaugos srityje numatyta siekti, kad vidutinės senatvės pensijos ir vidutinio darbo užmokesčio „į rankas“ santykis būtų ne mažesnis kaip 50 proc. Prognozuojama, kad šiemet jis sieks 47,4 procento.
Ekonomikos srityje planuojama plėsti pelno mokesčio lengvatą investicijų projektams, supaprastinti investicinės sąskaitos apmokestinimą ir išplėsti per ją tinkamų investuoti finansinių produktų sąrašą.
Iki 2028 metų trečiojo ketvirčio į nacionalinį plėtros banką ILTE tikimasi pritraukti ne mažiau kaip 1,73 mlrd. eurų privačių lėšų.
Taip pat numatyta Vilniuje ir Kauno rajone kurti aukštųjų technologijų miestelius, steigti Eksporto fondą, plėsti laisvųjų ekonominių zonų teritorijas ir pradėti vystyti bent tris naujas laisvąsias ekonomines zonas (LEZ) ar pramonės parkus.
Gynybos srityje iki 2028 metų antrosios pusės numatyta Šiaulių aviacijos bazę pritaikyti priimti penktos kartos naikintuvus, taip stiprinant NATO integruotą oro ir priešraketinę gynybą.
BNS primena, kad XXI Vyriausybė savo programoje prioritetais laiko valstybės atsparumo didinimą, šeimų politikos stiprinimą, pajamų augimą, regioninės atskirties mažinimą bei kelia ambicingus tikslus gynybos ir energetikos srityse.
Didelis dėmesys teikiamas demografinėms problemoms spręsti – kitą savaitę Ministrų kabinetas ketina pristatyti šeimos politikos paketą, skirtą skatinti gimstamumą, gerinti vaiko priežiūros išmokų sistemą ir padėti jaunoms šeimoms įsigyti būstą.
Vyriausybė šią Seimo rudens sesiją ketina teikti daugiau nei 100 iniciatyvų, kuriomis, anot premjero M. Sinkevičiaus, bus stiprinama Lietuvos gynyba, Vokietijos brigadai reikalinga infrastruktūra, nacionalinė pėstininkų divizija, oro gynyba, taip pat daugiau saugumo bus suteikiama šeimoms, plečiamas nemokamas maitinimas pradinėse mokyklose, pertvarkoma paramos būstui sistema, stiprinama socialinio būsto kokybė.
Naujausi komentarai