Pirmajame darbo grupės dėl LRT pataisų susitikime netrūko kivirčų

„Daugiau negu keista, kad mes iki šiol negavome nei kokios nors medžiagos, nei protokolo, nei paties sprendimo, kad mes esame darbo grupės nariai. Tiesiog iš viešosios erdvės išgirdę ir savo pavardes perskaitę, vedini pareigos mes čia susirinkome“, – kreipdamasis į darbo grupei pirmininkaujantį Seimo vadovą Juozą Oleką, teigė V. Juozapaitis.
Įvardyti grupės narius Seimo pirmininko prašė ir konservatorius Vytautas Kernagis.
„Jeigu atvirai, aš tikrai nematęs jokio oficialaus dokumento, kuriame būtų patvirtinta, kad aš esu šitos grupės narys. Tai gal jūs galėtumėte įvardyti visus grupės narius“, – J. Oleko prašė parlamentaras.
Savo ruožtu J. Olekas aiškino, kad galutinė informacija anksčiau negalėjo būti pateikta, nes galutiniai sprendimai buvo priimti tik prieš kelias valandas vykusiame Seimo valdybos posėdyje. Tačiau, pabrėžė jis, parlamentarai buvo informuoti apie tai, jog priklausys darbo grupei.
Tuo metu Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen stebėjosi, kodėl posėdis pradedamas neturint aiškaus žurnalistų organizacijų atstovų, priklausančių darbo grupei, pavardžių sąrašo.
„Pakviesti penkių asociacijų ir organizacijų atstovai dalyvauti darbo grupėje. Mano žiniomis, ir bent jau tas dokumentas, dėl kurio mes valdyboje balsavome, apsisprendėme, jame nėra pavardžių kai kurių asociacijų, organizacijų atstovų. Tai kaip šiandien darbo grupė gali pradėti darbą, jeigu dalis narių dar nėra deleguoti?“ – teiravosi liberalė.
„Tai yra formali problema, nes mes priimtumėm sprendimus, nedalyvaujant daliai grupės narių, kurią ką tik patvirtino valdyba“, – pridūrė ji.
Savo ruožtu Seimo vadovas, atsakydamas parlamentarei, pabrėžė, kad kvorumas yra, todėl posėdis vykti gali.
„Jeigu yra narių kvorumas – grupė gali pradėti darbą, o kiti gali prisijungti. Taip gali atsitikti, kad viena kokia nors grupė nedeleguos žmogaus ir mes negalėsime tada pradėti dirbti (…). Aš siūlau dirbti su tuo, kaip mes buvome sutarę. Dirbti turėdami kvorumą, nes nekalti tie žmonės, kurie šiandien dalyvauja ir delegavo savo narius“, – sakė J. Olekas.
Diskusijas tęs sausio pradžioje
Darbo grupei pirmininkaujantis J. Olekas parlamentarus kvietė susipažinti su reglamento projektu, kurį, vylėsi jis, pavyks patvirtinti kitame darbo grupės posėdyje. Jis numatytas sausio 2 dieną.
Tiesa, dalis grupės narių siūlė posėdį rengti dar šiemet – trečiadienį.
„Jeigu darbotvarkėje numatytas tik vienas, reglamento klausimas, manau neverta tęsti į sausio 2 d. Per šią darbo dieną ir rytojų tikrai gali (darbo grupės nariai – ELTA) susipažinti ir pasiūlyti pasiūlymus reglamento projektui ir rytoj galime vykdyti posėdį“, – teigė socialdemokratė Indrė Kižienė.
Vis dėlto, balsavimu apsispręsta kitą darbo grupės posėdį surengti kitų metų sausio pradžioje.
Kaip skelbta, antradienį posėdžiavusi Seimo valdyba nusprendė į darbo grupės, diskutuosiančios dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) įstatymo pataisų, sudėtį vietoje Medijų tarybos įtraukti Žurnalistų profesionalų asociaciją.
Iš viso darbo grupę sudarys septyniolika narių: dvylika parlamento ir penki žiniasklaidos organizacijų atstovai.
ELTA primena, kad Seime skubos tvarka svarstytos LRT įstatymo pataisos sulaukė aštrios žurnalistų bendruomenės kritikos. Tris vakarus iš eilės, prie Seimo vyko protestai „Šalin rankas nuo laisvo žodžio“.
Pirminiame valdančiųjų inicijuotame projekte siūlyta, kad skiriant ir atleidžiant LRT generalinį direktorių būtų balsuojama slaptai. Be to, visuomeninio transliuotojo generalinis direktorius galėtų būti atleistas iš pareigų išreiškus nepasitikėjimą dėl netinkamai vykdomų funkcijų arba Tarybai nepatvirtinus metinės veiklos ataskaitos. Tai pat už tokį sprendimą turėtų balsuoti daugiau nei 1/2 tarybos narių, t. y., bent septyni iš dvylikos.
Tačiau svarstant parlamentas pritarė konservatorės Dalios Asanavičiūtės-Gružauskienės pasiūlymui, jog LRT generalinį direktorių dėl nepasitikėjimo iš pareigų nepasibaigus jo įgaliojimų laikui galima atleisti tik tuo atveju, jei demokratės Agnės Širinskienės katinas Nuodėgulis išreiškia nepasitikėjimą.
Tiesa, grupė valdančiųjų jau registravo pasiūlymą, kad projektas būtų pataisytas ir grįžtų prie pirminio varianto.
Vis dėlto, priimti LRT įstatymo pataisų dar rudens sesijoje valdantiesiems nepavyko. Praėjusią savaitę Prezidentūroje buvo surengtas šalies vadovo Gitano Nausėdos, Seimo pirmininko bei parlamentinių frakcijų lyderių susitikimas. Po jo apsispręsta pristabdyti LRT įstatymo pataisų svarstymą skubos tvarka.
(be temos)