Kai iki mirties – 20 minučių: Nijolė Oželytė ėmė dažytis blakstienas

Sausio įvykių dalyvių, praėjus 35-eriems metams, vis dar klausiama apie baimę. Tačiau, kaip prisimena signatarė Nijolė Oželytė, tada baisu nebuvo.
„Paskui buvo dar juokingas momentas – susirinkome į salę visi ir sako: po 20 minučių atvažiuoja rusai ir bus mirtis“, – prisiminė N. Oželytė.
Ką daro žmogus, kai mano, kad gyventi liko vos 20 minučių? N. Oželytė tuo metu pradėjo dažytis blakstienas.
„Pribėga prie manęs norvegas žurnalistas ir sako: „Crazy woman, what are you doing?' (liet. „išprotėjusi moterie, ką tu darai?“). Ten rusų tankai eina. Jam pačiam iš siaubo trys plaukai stovi ant galvos. Man pasidarė gėda – galvoju, jeigu jis išliks, aprašys, kad lietuvės parlamentarės visai durnos, nes dažosi, kada mirtis ateina. Pradėjau jam aiškinti, sakau: „Žinote, aš esu aktorė ir norėčiau numirti graži“, – pasakojo N. Oželytė.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Seime iškilmingai minimos Sausio 13-osios įvykių metinės. Tačiau smurtas prieš Lietuvą tęsėsi ir po sausio – rusų omonininkai puldinėjo atkuriamą Lietuvos pasienį. 1991-ųjų liepą Medininkuose žudynes išgyveno tik vienas iš aštuonių pareigūnų. Buvo sunkiai sužeistas, bet vis dėlto išgyveno.
Laisvės premijos laureatas Tomas Šernas buvo apdovanotas simboline statulėle ir beveik 15 tūkstančių eurų premija.
„Kartais manęs klausia: „Argi dėl tokios Lietuvos kovojome?“ Be abejo, dėl tokios – dėl demokratinės Lietuvos. Ir dabar kovojame dėl laisvės nuolat gerinti savo šalį“, – pabrėžė T. Šernas.
Minėjime buvo ir viešumoje retai matoma kadenciją baigusi prezidentė Dalia Grybauskaitė.
„Jos frazė „nustokime krūpčioti“ labai tinka šiandienai“, – sakė T. Šernas.
Kad dėmesio ji nepageidauja, byloja ir tai, jog į minėjimus jau ne pirmus metus eina per kitą aukštą ir kitas duris. Vis dėlto žiniasklaida rado ir šį kelią.
„Labai nemalonu matyti tokį susipriešinimą, tokį ambicijų karą ir tiesiog proto trūkumą. Linkėčiau visiems politikams pirmiausia galvoti apie Lietuvą, jos žmones ir tik tada apie save. Tuomet bus ir mažiau konfliktų“, – sakė D. Grybauskaitė.
Šalies vadovo Gitano Nausėdos mintys į tą pačią pusę – apie susipriešinimą.
„Neseniai man teko viešai nusistebėti, kad šiuo neramiu laikotarpiu mes, nepriklausomos Lietuvos žmonės, su tokiu užsidegimu kuriame naujas politines krizes, ieškome priešų tarp savų ir juos neišvengiamai surandame“, – teigė G. Nausėda.
Prezidento siūlomas receptas – daugiau pakantumo ir dialogo.
„Laisvė traukiasi, kai svarbiausiu tikslu tampa sutrypti ir paniekinti kitamintį. Ir patys nusigręžiame nuo laisvės, kai esminiai, valstybinės reikšmės sprendimai priimami skubotai, beatodairiškai ir neatsakingai“, – pabrėžė G. Nausėda.
Nepriklausomybės aikštėje prie Seimo buvo pakeliamos vėliavos, tylos minute pagerbiamos Sausio 13-osios aukos, žygiavo ir laisvos Lietuvos kariai.
„Tvirtai sakome – Lietuva buvo, yra ir bus laisva. Su Pergalės diena“, – sveikino Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
