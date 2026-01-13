Minint Laisvės gynėjų dienos 35-ąsias metines, Seime bus įteikta Laisvės premija

Ryte prie Kovo 11-ajai skirto paminklo „Žinia“ Nepriklausomybės aikštėje bus padėtos gėlės, o šalies mokyklose vyks akcija „Pergalės šviesa“, kurios metu languose dešimčiai minučių bus uždegamos vienybės, atminties ir pergalės žvakutės.
Vėliau iškilmingo posėdžio Seime metu Laisvės premija bus įteikta Lietuvos nepriklausomybės gynėjui, evangelikų reformatų kunigui Tomui Šernui.
Jam atiteks simbolinė statulėlė, sukurta pagal skulptoriaus Juozo Zikaro paminklą „Laisvė“, ir 14,8 tūkst. eurų.
Sostinės Lukiškių aikštėje bus sodinamos simbolinės neužmirštuolės, o vidurdienį Nepriklausomybės aikštėje vyks valstybės vėliavos pakėlimo ceremonija, žuvusiųjų atminimas bus pagerbtas ir Antakalnio kapinėse, vakare Vilniaus arkikatedroje bus aukojamos mišios.
Seimo lankytojų centras vaikams organizuos kūrybines dirbtuves. Vėliau gyventojai kviečiami žiūrėti Seimo kanceliarijos parengtos vaizdo medžiagos apie Sausio įvykius.
Pavakarę Seimo pirmininkas Juozas Olekas ir parlamentarai susitiks su žuvusiųjų artimaisiais ir nukentėjusiais nuo Sovietų Sąjungos agresijos 1991 metais.
Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų kariai antradienį pagarbą atiduos laisvės gynėjams, palaidotiems Alytaus, Kauno, Kėdainių, Marijampolės, Rokiškio, Vilniaus kapinėse.
Kituose miestuose taip pat vyks Laisvės gynėjų dienai skirti renginiai, organizuojami minėjimai, koncertai, ekskursijos, parodos.
1991 metų sausį sovietai karine jėga mėgino nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, 1990-ųjų kovo 11 dieną paskelbusią šalies nepriklausomybę nuo SSRS.
Sausio 13-osios naktį Sovietų Sąjungos kariniams daliniams šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos komiteto pastatą žuvo 14 žmonių. Buvo sužeista daugiau kaip tūkstantis beginklių žmonių.
1991 metų sausio 13-ąją žuvo ar nuo patirtų sužalojimų vėliau mirė Loreta Asanavičiūtė, Virginijus Druskis, Darius Gerbutavičius, Rolandas Jankauskas, Rimantas Juknevičius, Alvydas Kanapinskas, Algimantas Petras Kavoliukas, Vytautas Koncevičius, Vidas Maciulevičius, Titas Masiulis, Alvydas Matulka, Apolinaras Juozas Povilaitis, Ignas Šimulionis, Vytautas Vaitkus. Prie televizijos bokšto sužeistas Stasys Mačiulskas nuo sužeidimų ligoninėje mirė 1991-ųjų balandį.
Nors sovietų kariams pavyko užimti Televizijos bokštą bei Lietuvos radijo ir televizijos pastatą, jie neišdrįso pulti tūkstančių žmonių saugomo tuometinės Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pastato.
Naujausi komentarai