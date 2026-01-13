Medininkų žudynes išgyvenusiam Tomui Šernui įteikta Laisvės premija

Apdovanojimą įteikė Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
Evangelikų reformatų kunigas T. Šernas yra vienintelis išgyvenęs Lietuvos pareigūnų žudynes pasienyje su Baltarusija Medininkų pasienio punkte 1991 metų liepą.
Jis 1990 metais įstojo į Savanoriškąją krašto apsaugos tarnybą ir nuo 1991 metų sausio dirbo Lietuvos muitinėje.
T. Šernas 1991 metų liepos 31 dieną budėjo Medininkų pasienio poste, kai jį užpuolė Rygos ypatingosios paskirties milicijos rinktinės kariai ir iššaudė Lietuvos pareigūnus. T. Šernui buvo sunkiai sužeistas.
2002 metais T. Šernas įšventintas kunigu.
Seimo Laisvės premijos komisijos pirmininkė Rima Baškienė džiaugėsi, jog T. Šerno kandidatūra sulaukė vienbalsio parlamentarų pritarimo. Pasak jos, laureatui „buvo lemta įrodyti, kad mirtis pralaimi gyvenimui, turint savyje ypatingą, viską įveikiančios meilės, gyvenimo džiaugsmo ir tikėjimo galią“.
„Jūsų gyvenimas – labai stiprus liudijimas, kad laisvė yra ir asmeninė atsakomybė, o tikėjimas žmogumi yra stipresnis už bet kokį smurtą“, – prieš apdovanojimo įteikimą kalbėjo politikė.
Laureatas apdovanotas Laisvės statulėle ir 200 bazinių socialinių išmokų dydžio premija, šiemet siekiančia 14 tūkst. eurų.
Laisvės premija siekiama įvertinti asmenų ir organizacijų laimėjimus bei indėlį ginant žmogaus teises, plėtojant demokratiją, skatinant tarpvalstybinį bendradarbiavimą, kovojant už Rytų ir Vidurio Europos tautų laisvą apsisprendimą ir suverenitetą.
Pernai ji įteikta buvusiam disidentui, kunigui Juliui Sasnauskui.
Naujausi komentarai