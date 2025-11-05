Po Andriaus Tapino klausimų – Roberto Kauno atsakas

„Todėl ir klausiu kandidato – kadangi ketinate užimti labai svarbias ir jautrias pareigas, ar gali būti, jog žemiau informacija yra apie jus? Uzdarbis.lt forume buvo registruotas vartotojas „robkns“, kurio profilis labai atitinka jūsų – sutampa gyvenamoji vieta, gimimo data, siūlomos paslaugos – web dizainas, ir t.t. , taip pat trumpinys sutampa su jūsų „YouTube“ kanalo pavadinimu www.youtube.com/@robkns, nurodytą šiuo metu neveikiantį interneto puslapį www.rkdizainas.lt į savo bio buvo įsidėjęs „LinkedIn“ vartotojas „Robertas Kaunas”, – antradienį rašė A. Tapinas.
Jis klausė politiko, ar šis galėtų patvirtinti, jog tai buvo jo profilis Uzdarbis.lt forume?
„Jeigu tai jūsų profilis, ar galėtumėte patikslinti, kokias dar paslaugas siūlėte – ar gali būti, kad siūlėte keisti įvairių pokerio kambarių valiutą į realius pinigus, nes tuo metu domėjotės interneto pokerio kambarių siūlomais bonusais? Ir gal galėtumėte paaiškinti, kodėl 2012 metais buvote išmestas iš šio forumo? Ar tai gali būti susiję su „robkns“ skirtais atsiliepimais, kaltinančiais, kad šis vartotojas yra galimas sukčius ir apgavikas, nepatikimas keičiant PayPal dolerius ar atliekant kitas finansines operacijas? Jeigu vis dėlto čia jūsų paskyra, gal yra paaiškinimas, kad kažkas ją nulaužė ir tada „robkns“ vardu apgaudinėjo žmones, tik jeigu taip nutiko – ar kreipėtės į teisėsaugą ar atlikote kitus veiksmus? – klausė A. Tapinas. – Nuoširdžiai – labai norėčiau sulaukti paaiškinimo, kad čia ne R. Kauno paskyra arba dėl kažkokių priežasčių į ją kadaise įsilaužė, nes antraip čia būtų keisčiausias praeities faktas tarp mūsų naujosios valdžios. P.S. Jūsų X tinklo profilis rodo labai didelį jūsų susidomėjimą kriptovaliutomis ir įvairiais sandoriais 2018–2022 metais. Turbūt visuomenė turėtų žinoti, ar esate investavęs į kripto, į kokias valiutas ir/ar fondų, kokių dar turite interesų kripto versle.“
Politikas R. Kaunas antradienį feisbuke pateikė atsaką A. Tapinui.
„Galiu patvirtinti, kad forume Uzdarbis.lt iš tiesų turėjau paskyrą, susikurtą 2009 metais. Slapyvardis „robkns“ buvo mano naudojamas vartotojo vardas. Kaip ir daugelis tuo metu, šią platformą naudojau bendravimui ir bendradarbiavimui įvairiomis IT ir kūrybinėmis temomis. Aš neprekiavau pokerio žetonais. Aš nesiūliau atvežti jokių USB. Aš nekeičiau valiutos. Pasitikrinęs savo asmeninį „Gmail“ paštą, matau naujausią Uzdarbis.lt pranešimą, gautą 2012 m. rugsėjo 7 d. (tai galiu pagrįsti pateikdamas ekrano nuotrauką). Nuo tos datos nesu gavęs jokios informacijos apie savo profilį forume, taip pat nebuvau informuotas apie galimą paskyros blokavimą. Svarbu ir tai, kad Uzdarbis.lt komentarus bei atsiliepimus galėjo rašyti bet kuris vartotojas, vartotojui nereikia autorizuotis, pateikti savo tapatybės ar faktinių aplinkybių, įrodančių komentaro tikrumą, todėl jų turinys turėtų būti vertinamas kritiškai. Dėl klausimo apie pokerio turnyrus – taip, prieš daugiau nei 13 metų mėgėjiškai domėjausi internetinio pokerio turnyrais ir pokerio kambarių veikimu, teko išbandyti, tačiau niekada nežaidžiau profesionaliai. Tuo metu nebuvau politikas ir viešas asmuo“, – feisbuke rašė R. Kaunas.
Primename, kad šalies vadovas sprendimą dėl R. Kauno skyrimo ministru žada pateikti dar šią savaitę.
„Pono Kauno kandidatūra pasirodė įdomi ta prasme, kad tikėjomės ir mažesnio išmanymo kai kuriose specifinėse srityse, bet, mūsų nuostabai, ponas Kaunas buvo gerai pasiruošęs, atsakė į tuos klausimus, o vienoje vietoje, kur tokio atsakymo neturėjo, manau, kad tai yra privalumas, atsakė, kad šiuo metu į tą klausimą atsakyti negali“, – žurnalistams antradienį Baisogaloje sakė prezidentas Gitanas Nausėda.
Kaip rašė BNS, opozicija ir dalis visuomenės sako, kad socdemų kandidatas nėra tinkamas vadovauti Krašto apsaugos ministerijai, nes neturi tam reikalingos patirties.
R. Kaunas pernai pirmą kartą išrinktas į Seimą, nuo šių metų rugsėjo dirba Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete. Tai – vienintelė jo patirtis gynybos srityje.
