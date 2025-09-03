Po Hofmano teiginių – vertinimai: keistai atrodo

LRT naujienų portalui I. Hofmanas anksčiau teigė, kad R. Žemaitaitis spaudė jį atleisti kai kuriuos pavaldžių įstaigų vadovus ir keisti reikalavimus pretendentams į vadovaujamas pareigas skelbiant naujus konkursus.
„Man nepatinka, kad tokios istorijos iškyla tada, kai atleidžiami žmonės. Šiai dienai I. Hofmanas nebuvo pakviestas į naują Vyriausybę ir staiga girdime įvairias istorijas. Mano pagrindinis klausimas, o tai kur I. Hofmanas buvo visus devynis mėnesius, kuomet šitas procesas vyko? Kodėl jis įdarbino tuos žmones ir kodėl pasidavė tokiai įtakai ir buvo šitų istorijų dalimi?“ – LRT radijui trečiadienį sakė I. Ruginienė.
„Jei jis matė, kad kažkas vyko negerai, pirmiausiai (...) turi būti signalizuojama premjerui, kad yra tokia situacija, tokios įtampos ir tada turi įsikišti premjeras ir tą spręsti. Bet kalbėti apie tai vėliau, tarsi tu nebuvai šitos istorijos dalimi, šiek tiek atrodo keista“, – pridūrė ji.
Vėliau žurnalistams I. Ruginienė sakė, kad su būsimuoju jos vadovaujamu Ministrų kabinetu sieks sutarti, jog tokios situacijos nepasikartotų.
„Turime reaguoti čia ir dabar, premjeras turi būti apie tokius atvejus informuotas. Jeigu tau nepriimtini tam tikri dalykai ar kyla bet koks įtarimas, tai tą reikia spręsti tuo laiku, kai situacija vyksta, bet ne tada, kai tu atidirbai petys į petį, galbūt kažką įdarbinai, buvai to proceso dalis ir tik po to, kai netekai darbo, staiga pradedi pasakoti, kaip viskas buvo“, – teigė paskirtoji premjerė.
Paklausta, ar apie galimai darytą spaudimą kalbėsis su pačiu R. Žemaitaičiu, ji atsakė: „Su Remigijumi, matyt, kalbėsime ne tik apie tai. Yra daugybė temų ir tas kontaktas yra pakankamai dažnas“.
Be kita ko, R. Žemaitaitis apkaltino Žemės ūkio ministerijos darbuotojas laiką leidžiant ne darbe, o grožio salonuose ir dirbant su pižamomis nuotoliniu būdu.
I. Ruginienė teigė tokių pasisakymų netoleruosianti.
„Pasisakymai apie darbuotojus yra netoleruotini, griežtai vertinu neigiamai tokius epitetų klijavimus“, – sakė paskirtoji premjerė.
Dėl I. Hofmano teiginių apie patirtą spaudimą Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pradėjo aplinkybių patikslinimą.
Povilas Poderskis: I. Hofmanas klaidingai interpretuoja pokalbius su „aušriečių“ lyderiu
Darbą baigiantis aplinkos ministras Povilas Poderskis sako nepatyręs „Nemuno aušros“ lyderio R. Žemaitaičio spaudimo ir tvirtina, jog kolega žemės ūkio ministras I. Hofmanas galėjo netinkamai interpretuoti pokalbius su jį delegavusios partijos pirmininku.
„Bendrai su R. Žemaitaičiu mes visada bendravome, dirbome, kalbėjome daugiausiai apie tikslus ir darbus dėl Vyriausybės programos. Nebuvo kažkokių tokių dalykų, kaip spaudimas kažką daryti ar nedaryt“, – žurnalistams prie Vyriausybės trečiadienį sakė P. Poderskis.
Jis teigė, kad ir I. Hofmanas „kažkaip čia misinterpretuoja situaciją“.
„Kalbant apie žmones, dėl kurių jis neva patyrė spaudimą, tai aš manau, kad kiekvienas sveiko proto žmogus turėtų siekti, kad jie būtų patraukti nuo valstybės vairo“, – kalbėjo laikinasis aplinkos ministras.
Konkrečių žmonių jis neįvardijo: „Tai pavaldžių įstaigų vadovai, kurie čia turėti omenyje“.
Nei I. Hofmanas, nei P. Poderskis ministrais toliau nebedirbs, nes keičiantis Vyriausybei juos delegavusi „Nemuno aušra“ nusprendė į žemės ūkio ministrus skirti Andrių Palionį. Galutinis kandidatas užimti aplinkos ministro pareigas dar nėra aiškus, tarp svarstomų pretendentų yra komunikacijos ir pokyčių valdymo specialistė Renata Saulytė.
P. Poderskis teigė nesantis patenkintas nei Aplinkos ministerijos, nei dalies kitų ministerijų darbo kokybe.
„Reformų reikėtų imtis. Manau, kad gerą patarimą dėl įvairių sprendimų galėsiu perduoti ir būsimam ministrui ar ministrei, ką ir kaip daryti, nes dabar jau gana aišku viskas, ypatingai per šį (Vyriausybės pasikeitimo – BNS) laikotarpį, (...) kai žmonės galvoja, kad tarsi dirbti jau gal ir nereikia“, – sakė darbą baigiantis ministras.
„Su tokiu požiūriu toli nenueisi“, – pridūrė P. Poderskis.
