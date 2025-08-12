Po istorinio teismo sprendimo – įspėjimas Seimui

„Jeigu žmonės myli vienas kitą, tai gerai, čia jų pasirinkimas, man nei skauda, nei neskauda“, – tikino mergina.
„Jeigu nesupranti, kas esi, tai eik va čia – į užpakalį“, – teigė moteris.
Visuomenės nuomonė, kaip ir valdžios – dvejopa. Tos pačios lyties poroms belieka kovoti teismuose, o pirmoji pergalė jau pasiekta. Vilniaus apylinkės teismas pirmą kartą pripažino dviejų moterų partnerystę.
„Gerai, kad einame ta linkme, nes manau, kad jau seniai turėjo taip būti, nes kitose, labiau pažengusiose šalyse, seniai įteisinta ir nekyla jokių problemų“, – tvirtino vyriškis.
Bylą laimėjusios moterys viešintis nenori, gyvena kaime. Už jas kalba Tolerantiško jaunimo asociacija.
„Labai džiaugiasi, draugų tarpe darė ir vakarėlį, kadangi joms tai didžiulė šventė. Jos jau 10 metų kartu gyvena, 13 metų pažįstamos“, – pasakojo Tolerantiško jaunimo asociacijos pirmininkas Artūras Rudomanskis.
Teismo sprendimas įpareigoja valstybę jų santykius įregistruoti.
„Po sprendimo į mus kreipėsi keletas susirūpinusių, kurie irgi norėjo gauti „know-how“, kaip buvo bylinėjamasi. Apie 20 bylų yra teismuose“, – teigė A. Rudomanskis.
Merginų porai teisme atstovavęs Aivaras Žilvinskas vardijo, ką valstybė turėtų joms užtikrinti.
„Pirmą kartą istorijoje pripažintas būtent šeimos statusas. Todėl visi įstatymai, teisės aktai, kurie kalba apie tai, kad žmonės yra šeimos nariai, ekonominės, socialinės lengvatos, pašalpos, parama – visa tai, kas būdinga šeimos nariams, – automatiškai taikoma ir šioms poroms“, – aiškino advokatas.
„Dievulis davė dvi lytis, vyras turi būti vyru, moteris moterimi“, – sakė vyras.
„Tai asmeninis pasirinkimas žmogaus, mes visi skirtingi, negalime vienodai gyventi“, – tikino moteris.
Seime šeima suvokiama skirtingai. Dalis vienos lyties santykius mato kaip ūkinę veiklą, kiti palaiko partnerystės sąvoką. Tiesa, ją bandyta išvis pašalinti.
„Politikai, kurie žadėjo aukso kalnus ir nevykdė rinkiminių pažadų, iki šiol nesugebėjo suteikti nei formos, nei turinio“, – kalbėjo A. Žilvinskas.
Dar balandžio mėnesį Konstitucinis Teismas paskelbė, kad partnerystė turi būti įteisinta. Tačiau ilgametės Seimo narės Agnės Širinskienės nuomone, teismų sprendimai nieko neišspręs. Poroms beliks laukti įstatymo, o ir šis gali neatliepti lūkesčių.
„Tie, kurie nori registruotis, jie išties perka katę maiše“, – sakė Seimo narė (DFVL) Agnė Širinskienė.
Dabar paskutinio balsavimo laukia Civilinės sąjungos projektas. Pateikimo stadiją įveikė Artimo ryšio įstatymo projektas, kurį A. Širinskienė ir palaikytų.
„Nemanau, kad teismų sprendimai palengvina Seimo narių apsisprendimą. Teisėjams galbūt labai lengva priimti sprendimą registruoti, bet kai reikia apibrėžti statuso turinį, į kurį registruojamasi, sprendimų priėmimas natūraliai užtrunka“, – aiškino A. Širinskienė.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Partnerystės klausimą gaivinti jau pažadėjo ir į premjerės pareigas socialdemokratų deleguota Inga Ruginienė. Bet dabartiniai valdantieji, šalia dviejų projektų, siūlys dar vieną – žada pristatyti rudens sesijoje.
„Vyriausybė pavedė Teisingumo ministerijai parengti teisės aktų projektus, tam, kad būtų įgyvendintas balandžio mėnesio Konstitucinio Teismo sprendimas“, – pasakojo teisingumo viceministras Rytis Jokubauskas.
Seime dabar yra net trys projektai. Pasirinkimas nemažas. O kuris geriausias?
„Kurį iš jų priims – Seimui apsispręsti“, – sakė R. Jokubauskas.
„Teismų sprendimus reikia vykdyti. Pagal Konstituciją pasirinkimo nėra, patinka ar nepatinka, teks praryti ir bus dar daugiau. Tik tiek galiu pažadėti“, – teigė A. Žilvinskas.
Anot jo, jei valdžia teismo sprendimo nevykdys, prasidės kitos bylos, pavyzdžiui, žalos išieškojimo.
