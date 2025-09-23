Po ministerijų mainų – Aleknavičienės nusivylimas

„Suprantama, jog derybose dėl valdžios formavimo dažnai tenka ieškoti kompromisų, tačiau nuslėpti apmaudo – neįmanoma. Kultūros reikšmė visuomenei yra nepamatuojama, ji formuoja mūsų tapatybę, stiprina bendruomenes ir kuria ateities viziją“, – socialiniame tinkle „Facebook“ antradienį rašė parlamentarė.
„Tikiuosi, kad Vyriausybė ir naujoji ministerijos vadovybė užtikrins deramą dėmesį kultūros sektoriaus tęstinumui ir plėtrai“, – pabrėžė ji.
Socialdemokratams ir „Nemuno aušrai“ apsikeitus ministerijomis, į „aušriečiams“ atitekusį kultūros ministro postą teikiamas partijos narys Ignotas Adomavičius. Ši kandidatūra buvo viešai kritikuojama, nes politikas esą neturi reikalingos patirties bei kompetencijų.
Be to, paaiškėjo, kad kandidatas yra susijęs giminystės ryšiais su „Nemuno aušros“ pirmininko Remigijaus Žemaitaičio šeima. I. Adomavičiaus žmona yra R. Žemaitaičio brolienės sesuo.
ELTA primena, kad prieš kurį laiką prezidentas G. Nausėda dekretu jau buvo paskyręs naująja kultūros ministre socialdemokratę V. Aleknavičienę.
Parašė atsistatydinimo pareiškimą
V. Aleknavičienė jau parašė atsistatydinimo pareiškimą.
„Taip, jau parašiau“, – antradienį Seime žurnalistams sakė politikė.
Atsistatydinimo pareiškimą politikė įteikė paskirtajai premjerei Ingai Ruginienei.
V. Aleknavičienė teigė liksianti dirbti Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininke.
„Įsivaizduoju, kad lieku Švietimo ir mokslo komiteto pirmininke, kaip ir buvau“, – antradienį Seime žurnalistams kalbėjo ji.
Politikė teigė, kad kultūros sritis jai labai artimai, ji turėjusi sumanymų bei idėjų kaip būsimoji Kultūros ministerijos vadovė, bet situacija pasikeitė.
„Kultūra tikrai artima sritis man buvo ir daug minčių dėjau į tai, bet situacija pasikeitė. Tikiuosi, kad vis tiek visi bendrai dirbsime kultūros labui“, – sakė V. Aleknavičienė.
Ji nevertino „aušriečių“ pasiūlyto kandidato į kultūros ministrus I. Adomavičiaus.
„Kadangi asmeniškai nepažįstu, tai negaliu nieko pasisakyti“, – tvirtino Seimo narė.
