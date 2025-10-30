 Po Nausėdos įrašo – reakcijos: rūpinasi „kašiuku“, kai neturime KAM ministro

Po Nausėdos įrašo – reakcijos: rūpinasi „kašiuku“, kai neturime KAM ministro

2025-10-30 18:36 klaipeda.diena.lt inf.

Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienio vakarą socialiniame tinkle dalijosi įrašu, kuriame prabilo apie krepšinį. Šis šalies vadovo pareiškimas sukėlė emocijų bangą internete.

Po Nausėdos įrašo – reakcijos: rūpinasi „kašiuku“, kai neturime KAM ministro
Po Nausėdos įrašo – reakcijos: rūpinasi „kašiuku“, kai neturime KAM ministro / R. Riabovo / BNS nuotr., ekrano kopija

„Kai laikai, kuomet buvo galima ramiai ir užtikrintai miegoti, seniai baigėsi. Kai geopolitiniai iššūkiai kasdien atneša naujų rizikos grėsmių, ir valstybės institucijos jas intensyviai sprendžia. Nepraleiskime pozityvių emocijų užtaisų, kurių kiekvienas ir kiekviena semiamės iš skirtingų šaltinių“, – taip savo įrašą feisbuke pradėjo G. Nausėda.

Toliau sekė prezidento raginimai nekonkuruoti ir investuoti į Eurolygą, NBA siekiant Europoje turėti savo krepšinio turnyrą.

Pasak jo, Lietuva yra už tai, kad „dvi transatlantinės krepšinio bendruomenės bendradarbiautų visų bendrai gerovei“.

Visą įrašą galite perskaityti čia:

Tiesa, žmonėms užkliuvo ne prezidento mintys apie Europos krepšinio rinkos susiskaldymą, o greičiau kontekstas, kuriame jos buvo išsakytos.

„Ta prasme, su visa pagarba „Žalgiriui“, kas čia per minčių kratinys ir kas čia per prioritetai esamomis aplinkybėmis?“ – klausė politologas dr. Ignas Kalpokas.

„Sveikinu visus, kurie išsirinko peraugusį vaiką į prezidentus. Atrodo, kad valstybę klasės seniūnas valdo, o ne suaugęs politikas“, – nuomonę reiškė komikas Airidas Jankus.

„Kai nesugebi vadovauti šaliai, imiesi krepšinio vadybos pasiūlymų“, – ironizavo europarlamentaras Dainius Žalimas.

„Kas čia per nesąmonė? Ką? Kas čia vyksta? Ką? Aš negaliu patikėti tuo, ką skaitau. Ką? KĄ?“ – rašė komikas, laidų vedėjas Paulius Ambrazevičius.

„Nieko tokio, kad prezidentas rūpinasi „kašiuku“, kai priešiškų valstybių provokacijų metu neturime KAM ministro. Iki karo dar tikrai yra bent trys naktys, spės išmokti, ką reikia daryti“, – mintis dėstė kitas komikas Antanas Kisliakas.

G. Nausėda yra išjungęs galimybę komentuoti po feisbuko įrašais, tačiau šio teksto reakcijų skaičius jau dabar siekia beveik 3 tūkst., o žmonės sparčiai juo dalijasi.

Šiame straipsnyje:
Gitanas Nausėda
Eurolyga
NBA
įrašas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komunistpatyčio
Tai narcizo
2
0
Komunist patyči
Didybės nauseda, Dabar pirks 44 tankelius už 2 MILIJARDUS. 1 tankelio kaina- 40 MILIJONŲ. Tai Kauno stadiono kaina!!! KAS TAI ??? PARAMAI JAUNOMS ŠEIMOMS Būstui PINIGŲ kelių Eurų NĖRA, BET GELEŽIUKAMS UŽ 2 MILIJARDUS YRA? Eilė paramai 6 metai !!! KAS tai?? Kokios varganos Žmonių Pensijos, 30% Europos lygio. Ar Jie blogiau dirbo už vokietį ar švedą??? Pensijas gali sutvarkyti per DIENĄ!!! Kaip ir nulėkt į Ukrainą. Sodroje pinigų yra, 3 MIlijardai. Kas užbūrė nausėdą, kad ištisai varo karo psichozę? Dabar įvarys Mums 6%, 15 Milijardu nori iš Mūsų atimti. Pensijos eurais : Prancūzija – 2012 Ispanija – 1829 Estija- 820 Lietuva – 650 Infoclaud. lt
3
0
Butaforija
Greičiau rinkimai. Jei dar bus...
4
0
Visi komentarai (3)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų