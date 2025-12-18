Prezidentas tikisi su Seimo frakcijomis surasti sprendimus, kaip sumažinti įtampą dėl LRT pataisų

„Aš pasiūliau tikrai sprendimo būdą. Šiandien jį pakartojo ir premjerė. Pirmadienį susitiksime su frakcijų vadovais ir su Seimo pirmininku, aptarsime visą susiklosčiusią situaciją ir tikrai rasime sprendimus, kad ta konfrontacija po maža pradėtų trauktis, o ne gilėtų“, – ketvirtadienį Briuselyje LRT sakė G. Nausėda.
„Visi to norime, man atrodo – ir tie žmonės, kurie degina laužus Nepriklausomybės aikštėje, ir tie žmonės, kurie Seimo rūmuose sėdi. Visi norime, kad šitoje sunkioje geopolitinėje situacijoje Lietuvoje būtų daugiau ramybės, daugiau susitelkimo ir tikrai dėsime visas pastangas, kad taip ir būtų“, – pridūrė šalies vadovas.
Jis taip pat akcentavo, jog naujos LRT pataisos gali būti priimamos, tačiau procesai turi būti konstruktyvūs.
Bet sutikite, kad katinų įrašymas į politinio sprendimo algoritmą – tai jau kvepia farsu.
„Aš nenoriu teigti, kad negali būti įstatymų pakeitimų, kad negali būti priimami nauji įstatymai – žinoma, kad privalo būti priimami. Bet sutikite, kad katinų įrašymas į politinio sprendimo algoritmą – tai jau kvepia farsu. (...) Tai ką mes norime iš to padaryti? Norime paversti Seimą teatru? Mes turime teatrus, jie yra geri – siūlau žmonėm vaikščioti į teatrus, o Seime dirbti tiesioginį darbą“, – sakė G. Nausėda.
Kaip rašė BNS, valdantieji planavo dar ketvirtadienį priimti pataisas, pagal kurias LRT generalinis direktorius galėtų būti atleidžiamas už tai slaptai balsavus septyniems tarybos nariams iš 12, motyvuojant nepatvirtinta metine transliuotojo veiklos ataskaita arba netinkamu funkcijų vykdymu.
Tačiau sustreikavus Kultūros komiteto vadovo Kęstučio Vilkausko sveikatai, projektas įstrigo komitete. Dėl to buvo atšauktas ir suplanuotas neeilinis Seimo posėdis.
Siekdami sumažinti priešpriešą tarp pataisų iniciatorių ir protestuojančiųjų, prezidentas Gitanas Nausėda ir premjerė socialdemokratė Inga Ruginienė paragino LRT tarybą trauktis iš pareigų. Tai taip pat lemtų direktorės ir jos pavaduotojo atsistatydinimą.
Vis tik valdantieji skeptiškai vertina tokią idėją ir sako nestabdysiantys pataisų priėmimo proceso, tačiau teigia, kad jų priėmimas gali nusikelti į sausio mėnesį, dėl to reikėtų šaukti neeilinę Seimo sesiją.
Tiek LRT, tiek Žurnalistų profesionalų asociacija teigia, kad skubiai ir be išsamaus aptarimo su bendruomene teikiami projektai kelia grėsmę visuomeninio transliuotojo nepriklausomumui, žiniasklaidos laisvei.
Dėl grėsmės žodžio laisvei praėjusią ir šią savaitę surengtuose mitinge prie Seimo dalyvavo daugiau kaip po 10 tūkst. žmonių.
