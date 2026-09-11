Po replikos apie skyrybas Sinkevičius atsiprašė Asadauskaitės-Zadneprovskienės

„Susitaikėme ir gyvensime toliau“, – žurnalistams Klaipėdoje penktadienį kalbėjo premjeras.
„Aš atsiprašiau, ji mano atsiprašymą priėmė, manau, kad toliau bendrausime, draugausime ir viskas bus gerai“, – pridūrė jis.
Ketvirtadienį Seime M. Sinkevičius sakė norintis, kad socialdemokratus svarstanti palikti L. Asadauskaitė-Zadneprovskienė šiose pareigose liktų. Vis dėlto, anot premjero, nusprendus trauktis, su partija reikėtų išsiskirti taikiai.
„Išsiskirsime, tai išsiskirsime, bet reikia išsiskirti gražiuoju, nes neaišku, kada vėl suves gyvenimas dirbti kartu“, – sakė premjeras.
Vėliau, atsakinėdamas į klausimus apie L. Asadauskaitę-Zadneprovskienę, M. Sinkevičius užsiminė ir apie jos asmeninį gyvenimą.
„Skyrybos jau turbūt būtų antrosios... Na, turbūt referuoju gal ne visai korektiškai į asmeninio gyvenimo skyrybas“, – Seime žurnalistams sakė premjeras.
Kaip skelbta žiniasklaidoje, L. Asadauskaitė-Zadneprovskienė su penkiakovininku Andrejumi Zadneprovsku išsiskyrė 2026-ųjų gegužę.
Ketvirtadienio vakarą socialiniame tinkle „Facebook“ Vyriausybės vadovas paskelbė viešą atsiprašymą ir taip pat išreiškė viltį, kad dėl susiklosčiusios situacijos neliks nuoskaudų.
„Šiandien Seime buvau paklaustas apie kolegės Lauros Asadauskaitės-Zadneprovskienės svarstymus skirtis su partija. Atsakydamas parinkau nekorektiškus žodžius“, – ketvirtadienio vakarą savo „Facebook“ paskyroje rašė premjeras.
„Nenorėjau nieko įžeisti. Lauros jau atsiprašiau asmeniškai ir dar kartą noriu tai padaryti viešai“, – pridūrė jis.
Svarsto, ar likti socialdemokratų partijoje
Kaip skelbta, iš Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininkės pareigų patraukta olimpietė L. Asadauskaitė-Zadneprovskienė teigė kol kas liekanti Lietuvos socialdemokratų partijoje (LSDP). Vis dėlto parlamentarė tikino, kad galutinį sprendimą dėl savo ateities priims po pokalbio su premjeru bei švietimo, mokslo ir sporto ministre Raminta Popoviene.
Pastarąjį trečiadienį parlamentarė šiuo klausimu susitiko su Seimo pirmininku Juozu Oleku. Po susitikimo ji teigė esą parlamento vadovas konkrečių pažadų jai nepateikė, tačiau ragino tęsti darbus sporto srityje.
Vis dėlto politikė neslėpė nusivylimo premjeru M. Sinkevičiumi. Pasak jos, anksčiau premjeras prašė likti komisijos pirmininkės pareigose iki rudens, tačiau vėliau ji iš šios pozicijos buvo patraukta.
ELTA primena, kad Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininko poste L. Asadauskaitę-Zadneprovskienę pakeitė socdemas Algimantas Radvila.
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