Po teismo sprendimo opozicija užsimena apie galimą apkaltą Žemaitaičiui

„Jeigu būtų galutinis apeliacinės instancijos sprendimas, jog jis kaltas – yra pagrindas apkaltai, Seimas privalės organizuoti apkaltą. Visi pagrindai būtų“, – Eltai teigė Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ vadovas Saulius Skvernelis.
Pastarajam antrino ir Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
„Jei atsitiks tokia situacija, kad sprendimas yra įsiteisėjęs – aišku, kad privalo (rengti apkaltą – ELTA). Tai nėra interpretacijos klausimas“, – dėstė politikė.
„Jeigu reikėtų dėl tokio dalyko balsuoti šiandieną – akivaizdu, kad savus valdantieji išsukinėja. O čia ne šiaip savas, bet socialdemokratams labai brangus koalicijos partneris“, – akcentavo ji.
Ragina socialdemokratus apsispręsti dėl tolesnio koalicijos darbo
Reaguodami į pirmos instancijos teismo sprendimą, opozicijos atstovai ragina socialdemokratus prisiimti atsakomybę ir apsispręsti dėl tolesnio koalicijos darbo.
„Tai yra socialdemokratų partijos atsakomybė prieš teisinę valstybę, prieš valstybę, kaip toliau elgtis su koalicijos partneriu“, – dėstė S. Skvernelis.
Savo ruožtu V. Čmilytė-Nielsen dvejojo, ar socialdemokratai pasiryš keisti koalicijos sudėtį.
„Po šiandienos vienos instancijos teismo sprendimo, konstatuojame dar kartą – Lietuvą valdo koalicija, kurioje yra politikas, turintis tokį teismo verdiktą dėl neapykantos kalbos tautiniu pagrindu. Tai yra ir gėda. Bet kurio kitu metu, naujosios Lietuvos parlamentarizmo istorijoje tai reikštų skubų valdančiosios koalicijos susirinkimą ir partnerio išmetimą iš koalicijos, bet ne šitoje“, – tikino liberalė.
„Tai kompromituoja“
Vilniaus apygardos teismui R. Žemaitaitį pripažinus kaltu dėl antisemitinių pasisakymų, Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) garbės pirmininkas Vytenis Povilas Andriukaitis sako, kad reikės svarstyti „aušriečių“ pirmininko likimą parlamente ir koalicijoje.
„Teismo sprendimas yra labai svarbus. Dabar jau akivaizdu, kad ne tik Konstitucinio Teismo prasme, bet ir baudžiamojo proceso prasme jis pripažintas kaltu. Akivaizdu, kad tai yra labai svarbus faktorius kalbėti apie tai, kaip jis turėtų toliau elgtis. Akivaizdu, kad jis kompromituoja situaciją. Žinoma, jis gali gintis, galbūt jis teiks apeliaciją“, – Eltai sakė europarlamentaras, pažymėdamas, kad į Seimą veikiausiai sugrįžti apkaltos R. Žemaitaičiui klausimas.
„Akivaizdu, kad riekės svarstyti jo buvimo Seime ir buvimo koalicijoje klausimą“, – teigė jis.
Tačiau, tęsė politikas, nepalankus teismo sprendimas R. Žemaitaičiui nėra niekaip susijęs su „Nemuno aušra“. Socialdemokratas leidžia suprasti, kad net priėmus sprendimus dėl partijos pirmininko, „aušriečiai“ valdančioje daugumoje galėtų tęsti darbą.
„Nemuno aušra“ čia ne prie ko. Visiškai. Procesas prasidėjo, kai jis priklausė visai kitai partijai, jo pasisakymai buvo iš ankstesnės Seimo kadencijos. Konstitucinis Teismas priėmė sprendimą, kai jis dar buvo ankstesnės kadencijos ir kitos partijos nariu (...) Pastabos, kad čia ir „Nemuno aušra“ – tai neišlaiko kritikos. Aš neturėčiau teisės apkaltinti kitus partijos narius tuo, kas tiesiogiai adresuota Žemaitaičiui“, – apibendrino jis.
ELTA primena, kad ketvirtadienį Vilniaus apygardos teismas pripažino „Nemuno aušros“ pirmininką Remigijų Žemaitaitį kaltu dėl antisemitinių pasisakymų. Seimo opozicija tikina – jei toks bus galutinis sprendimas – parlamentas privalės rengti apkaltą „aušriečių“ pirmininkui.
Teismas nusprendė, 2023 m. gegužę ir birželį R. Žemaitaitis vartojo žmogaus orumą niekinančią kalbą, skatino neapykantą žmonių grupei dėl jų žydų tautybės. Byloje buvo tiriami ir vertinami 7 politiko socialiniame tinkle paskelbti įrašai ir parlamente viešai pasakyta kalba.
„Aušriečių“ lyderiui skirta 5 tūkst. eurų bauda. Jei nuosprendis įsiteisės, politikas baudą turės sumokėti per du mėnesius.
R. Žemaitaitis yra prašęs teismo jį išteisinti ir tvirtino, kad nesiekė tyčiotis, niekinti žydų ar menkinti Holokaustą.
Beje, 2024 m. balandį Konstitucinis Teismas (KT) konstatavo, jog R. Žemaitaitis antisemitiniais pareiškimais sulaužė Seimo nario priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją. Po KT nutarimo R. Žemaitaitis pats atsisakė Seimo nario mandato, tačiau pernai rudenį vėl buvo išrinktas į parlamentą.
