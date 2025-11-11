 Politikos veteranai pakraupę: to nebuvo nuo 1996-ųjų

Politikos veteranai pakraupę: to nebuvo nuo 1996-ųjų

2025-11-11 09:37
Eglė Račkauskaitė (LNK)

Premjerei Ingai Ruginienei prireikė trijų mėnesių, kelių ginčų ir protestų, kad suformuotų savo kabinetą. O naują kultūros ministrę prezidentui Gitanui Nausėdai teko laiminti jau antrą kartą.

Anksčiau premjerė Inga Ruginienė mielai pozavo fotografams, rūpinosi operatoriais, ramino žurnalistus, tačiau dabar politikė viešumoje pasirodo vis mažiau.

„Tą puikiai suprantu, kaip buvęs premjeras. Įtampa koreguoja šypseną veide“, – sakė Algirdas Butkevičius.

Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:

Tikėtina, kad premjerės veidą koreguoja ir tai, kad Vyriausybės suformavimas neapsiėjo be nacionalinių skandalų ir protestų.

Kandidatė į kultūros ministrus, socialdemokratė Vaida Aleknavičienė su prezidentu susitiko antrą kartą. Ji jau buvo paskirta kultūros ministre, tačiau pareigų eiti nepradėjo, nes tai padarė „aušrietis“ Ignotas Adomavičius.

„Esu pasiruošusi garbingai nešti kultūros vėliavą“, – kalbėjo būsimoji ministrė V. Aleknavičienė.

Ji taip pat pridūrė, kad „aušriečių“ jos komandoje nebus.

„Artimiausiu metu inicijuosiu nacionalinį kultūros dialogą, kuriame dalyvaus kultūros organizacijų, kūrėjų bei valstybės institucijų atstovai“, – tikino politikė.

Taigi, „Nemuno aušra“ Kultūros ministerijos netenka.

„Man tinka. Noriu, kad greičiau tas chaosas pasibaigtų ir prasidėtų darbas“, – neslėpė „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis.

Noriu, kad greičiau tas chaosas pasibaigtų ir prasidėtų darbas

Vadovybę pagaliau turės ir Krašto apsaugos ministerija, nes prezidentas G. Nausėda ministru nusprendė paskirti socialdemokratą Robertą Kauną.

„Ministro, viceministro, gynybos resursų agentūros vadovo nėra. Likus dviem mėnesiams iki biudžetinių metų pabaigos, panaudota tik pusė įsigijimams skirtų lėšų“, – teigė konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas.

Anot politikos veteranų, tokio Vyriausybės formavimo jie neprisimena.

„Jau nuo 1996 metų kabinetas buvo suformuojamas greitai, nepriklausomai nuo to, kokia politinė jėga formuodavo Vyriausybę“, – pasakojo A. Butkevičius.

„Prezidentas taip pat turėtų prisiimti didelę atsakomybę“, – aiškino R. Žemaitaitis.

Tačiau Vyriausybę pagaliau suformavus, krizė dėl balionų ir kitos problemos nesibaigė.

„Jau laukiau, kada tai baigsis“, – sakė L. Kasčiūnas.

