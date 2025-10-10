Ruginienė: apmaudus prašymas

„Galerija, iš tikrųjų, skaito mano mintis, nes atėjusi dirbti į Vyriausybę, planavau atlaisvinti koridorius, nes turiu idėją atidaryti juos meno mokyklų parodoms“, – LRT radijui penktadienį sakė ministrų kabineto vadovė.
„Tą jau mes pradėjome daryti, pradėjome tartis su meno mokyklomis, Lietuvoje mes turime super talentingų vaikų, kuriuos norėtume parodyti ir mūsų garbingiems svečiams, kurie labai dažnai ateina į šitą pastatą“, – pridūrė ji.
Kaip BNS šią savaitę sakė LNDM direktorius Arūnas Gelūnas, dėl kūrinių Vyriausybėje ir premjerės rezidencijoje Turniškėse jau kreiptasi, prašymas S. Daukanto aikštės rūmams bus išsiųstas artimiausiu metu.
„Apmaudus prašymas, bet galiu pasakyti, kad rezidencijoje paveikslai jau buvo nuimti gerokai anksčiau, jie jau atvežti į Vyriausybę, rezidencijoje sienos tuščios, nes jau prieš kurį laiką planavau pasikeisti, kaip žinote, turiu ir savo paveikslų kolekciją“, – kalbėjo I. Ruginienė.
Premjerės rezidencijai muziejus buvo paskolinęs 31 meno kūrinį, o Vyriausybės rūmams – 57.
Anot muziejaus vadovo, institucijos gali nebūtinai sugebėti užtikrinti pilną kūrinių saugumą ekstremalios situacijos atveju. Tuo metu LNDM vyriausioji rinkinių kuratorė Laima Sazonova BNS teigė, kad dalis skolintų kūrinių institucijose eksponuojami gana seniai, dalis gali būti pažeisti ar apgadinti.
Tačiau A. Gelūnas pripažįsta, kad sprendimui įtakos turėjo ir susiklosčiusi situacija dėl Kultūros ministerijos.
Grąžinti paveikslus nesudarys mums jokio didelio vargo.
I. Ruginienė tikina, kad ir pati ketino muziejui grąžinti paskolintus kūrinius.
„Grąžinti paveikslus nesudarys mums jokio didelio vargo, tuo labiau, kad mes tinkamų sąlygų šiuos ypač vertingus kūrinius čia laikyti neturime, nes tai yra ir draudimas, ir priežiūra, atėjusi į Vyriausybės rūmus iškart pastebėjau, kad sąlygos šitiems meno kūriniams yra pakankamai prastos ir jie turi būti galerijoje“, – teigė premjerė.
Kaip rašė BNS, valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ ir prezidento sprendimas kompetencijos kultūros srityje neturintį Ignotą Adomavičių paskirti kultūros ministru išprovokavo kultūros bendruomenės protestus, sekmadienį surengtas įspėjamasis streikas, kuriame dalyvavo šimtai kultūros įstaigų ir tūkstančiai žmonių visoje Lietuvoje.
Kultūrininkai reikalauja, kad „Nemuno aušros“ neliktų Kultūros ministerijoje, nes, jų teigimu, „aušriečių“ vadovavimas kelia grėsmę kovai su dezinformacija, žodžio laisvei ir kitoms demokratinio pasaulio vertybėms.
Savo ruožtu I. Adomavičius atsistatydino iš pareigų jose pradirbęs savaitę.
