Politinis ruduo prasideda vasarą: kokių peripetijų tikėtis?

Politologai, stebėdami dabartinę situaciją, sako, kad Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) išgyvena krizę. Anot politologo Vytauto Dumbliausko, socialdemokratai kandidatą į premjerus iš esmės rinko iš vieno žmogaus.
„Žodį išrinkimas šiuo atveju norėčiau dėti į kabutes. Juozą Oleką jie kažkaip keistai patraukė, matėsi, kad jam tai buvo smūgis, kiti kandidatai atsitraukė. Jei tokiu būdu būtų renkamas popiežius, kiltų didelis skandalas. Tai yra komedija, I. Ruginienės išrinkimas rodo partijos desperaciją“, – politologas pažymi, kad I. Ruginienė beveik neturi politinės patirties, todėl tikėtis, kad ji išgelbės Vyriausybę, yra naivu.
Politologo Lauro Bielinio spėjimu, gali būti, kad LSDP sąmoningai rinkosi nepatyrusį žmogų – vildamiesi, kad juo bus galima manipuliuoti, tampyti už virvučių.
„Dabar svarbiausias klausimas, kurį greičiausiai ir siekia išsiaiškinti prezidentas, ar I. Ruginienė turi viziją, kaip dirbs Vyriausybė. Politikas, einantis tokias aukštas pareigas, privalo suvokti Vyriausybės funkcionavimo modelį. Jeigu premjeras tik vykdo partijos programą, jis yra silpnas premjeras, tokiu atveju turėtume premjerą pastumdėlį“, – sako L. Bielinis.
Žodį išrinkimas šiuo atveju norėčiau dėti į kabutes.
Visgi V. Dumbliauskas linkęs manyti, kad I. Ruginienė nesileis manipuliuojama, o LSDP gali susidurti su tam tikru iššūkiu – jei jos valdymas nepatiks, jie nedrįs antrą kartą per kadenciją netekti premjero. Kalbėdamas apie esmines I. Ruginienės veiklos kryptis, V. Dumbliauskas prognozuoja, kad kandidatė į premjerus didelį dėmesį skirs profsąjungoms, dėl to gali kentėti verslas.
Šiuo metu LSDP susitikinėja su visų partijų atstovais ir derasi dėl naujos valdančiosios koalicijos formavimo. Politologai pastebi, kad jiems tai – nemenkas iššūkis: formuoti koaliciją ne ką lengviau nei buvo kadencijos pradžioje. L. Bielinio teigimu, LSDP pasiruošę dirbti su bet kuo, kad tik darbas iš viso vyktų, o tai gali suteikti drąsos kitoms partijoms. Koalicijos formavimą jis vadina dramatišku.
„Didžiausius principus reiškia Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“. Jie bando parodyti, kad svarbu laikytis moralinių principų. Socialdemokratai į viską žiūri atlaidžiau ir tai jų bėda. Manau, jie taip pat turėtų laikytis principų, nes jų nesilaikant atsiranda mažų mažiausia – „čekiukai“. Pastebiu, kad „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis viešumoje dabar reiškiasi mažiau. Tai rodo, kad jis supranta, jog jei nori patekti į valdančiąją koaliciją, turi labiau apgalvoti savo viešus pasisakymus“, – svarsto L. Bielinis.
V. Dumbliauskas pritaria, kad kol kas sunku nuspėti, kaip atrodys valdančioji koalicija. Realiausias kandidatas galėtų būti Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“, tačiau Sauliaus Skvernelio reiškiami principai, sako politologas, gali demokratams pakišti koją.
„Stebiuosi S. Skvernelio drąsa. Jis supranta, kad jo gali atsisakyti, bet elgiasi drąsiai, principingai, netgi bravūriškai. Jis žaidžia ties riba. Galbūt jis nevertina Seimo pirmininko posto kaip karjeros laiptelio prieš būsimus prezidento rinkimus, kuriuose, manau, ketina dalyvauti“, – sako V. Dumbliauskas. Kita versija – galbūt nepriėmimas į koaliciją būsimuose prezidento rinkimuose kaip tik pagerintų jo įvaizdį, nes būdamas opozicijoje jis galėtų kritikuoti valdančiuosius. Gali būti ir taip, spėja politologas, kad S. Skvernelis suvokia savo vertę ir būtent todėl leidžia sau rodyti principus.
Pirmadienį „Nemuno aušra“ pareiškė, kad juos domina Seimo pirmininko pozicija. Tačiau abu politologai sutaria, kad partijoje nėra žmogaus, kuris tiktų į šį postą. L.
Bielinio nuomone, visgi į koaliciją eis „Vardan Lietuvos“. Be to, sako jis, didžiausia kova vyksta ne dėl buvimo koalicijoje, o dėl konkrečių ministrų postų.
Visas „Žinių radijo“ reportažas – vaizdo įraše:
(be temos)