Inga Ruginienė pateikė prezidentui Vyriausybės sudėtį su Povilu Poderskiu ir Mindaugu Jablonskiu

Tai BNS patvirtino I. Ruginienės atstovas Ignas Dobrovolskas.
Minimos dvi kandidatūros paaiškėjo antradienį, į pabaigą einant Konstitucijoje numatytam laikui, kai privalu Seimui pateikti naujosios Vyriausybės programą ir su prezidentu suderintą ministrų kabinetą.
G. Nausėda turi teisę tvirtinti nepilnos sudėties Vyriausybę ir antradienį pareiškė taip ir padarysiantis, jeigu į ministrus bus pateikti kandidatai, su kuriais jis nespėjo susitikti ir gauti specialiųjų tarnybų pažymų.
Išskyrus P. Poderskį ir M. Jablonskį, kiti kandidatai į naująją Vyriausybę su šalies vadovu jau susitiko.
BNS rašė, kad naujoji I. Vyriausybė iš naujo skiriama atsistatydinus premjerui Gintautui Paluckui.
Vasarą pasikeitė ir valdančiosios koalicijos sudėtis – dabar ją sudaro socialdemokratai, „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų sąjungos ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija.
Aptarė paskutines detales
Baigiantis Vyriausybės formavimo terminui, paskirtoji premjerė I. Ruginienė aptarti paskutinių detalių susitiko su prezidentu Gitanu Nausėda.
„Galiu patvirtinti, kad šiandien paskirtoji premjerė Inga Ruginienė ir prezidentas Gitanas Nausėda jau buvo susitikę“, – BNS sakė I. Ruginienės atstovas Ignas Dobrovolskas.
