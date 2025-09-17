Ruginienės kantrybė senka: jau gana

„Negaliu pasakyti, buvo man pažadėta iki (antradienio – ELTA) 16 val. pateikti du žmones. Žinome, kad Aplinkos ir Energetikos ministerijos dar vis nesulaukė kandidatų. Iki 16 val. man šios pavardės nebuvo pateiktos“, – trečiadienį Vyriausybėje žurnalistams sakė I. Ruginienė.
„Mano kantrybė senka ir noriu pasakyti, kad iš tikrųjų, matyt, reikia kažkada pasakyti „jau gana“. Vis dėlto, kalbame apie valstybę ir labai svarbius valstybinius sprendimus. Ir tas toks elgesys, kuomet yra pažadama ir nėra pateikiama, atrodo keistas. Jeigu reikia tam daugiau laiko, tai reikia atvirai ir pasakyti“, – pažymėjo ji.
„Suprantu, kad kandidatų ieškojimas yra pakankamai sudėtingas žingsnis. Tuo labiau, kad ne vieną kartą sakiau, kad galiu padėti ir savo pagalbą siūliau. Tai dabar tikrai neturiu net informacijos, kada tie žmonės bus pateikti“, – aiškino politikė.
Trečiadienį „aušriečių“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis tvirtino, kad partija svarsto teikti jau atmestų Povilo Poderskio ir Mindaugo Jablonskio kandidatūras. I. Ruginienė pabrėžė – jos pakartotinai prezidentui nebus teikiamos.
Ir tas toks elgesys, kuomet yra pažadama ir nėra pateikiama, atrodo keistas.
„Ne, neteiksiu“, – atsakė ji, vildamasi, kad nauji kandidatai į aplinkos ir energetikos ministrus bus pristatyti greitai.
„Labi tikiuosi, kad greitu laiku aiškumas tikrai bus“, – sakė I. Ruginienė.
Susitiks su S. Skverneliu: susitarė išgerti kavos
Tiesa, politikė patvirtino trečiadienį susitiksianti su buvusiu Seimo pirmininku, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderiu Sauliumi Skverneliu. Tačiau I. Ruginienė nurodo, kad su buvusiu koalicijos partneriu „susitarė išgerti kavos“.
„Tikrai su buvusiu premjeru aš, kaip būsima premjerė, turėsiu apie ką pasišnekėti“, – dėstė ji, paklausta, apie ką ketina kalbėti su S. Skverneliu.
„Dar neįvyko pokalbis, negaliu atsakyti, koks bus turinys“, – teigė socialdemokratė, paklausta, ar nebus kalbama apie galimą darbą koalicijoje.
I. Ruginienė neatsakė ir kas buvo šio susitikimo iniciatorius.
„Tegul istorija nutyli“, – tepasakė paskirtoji premjerė.
Pasiteiravus, ar toks susitikimas negali kelti klausimų koalicijos partneriams „aušriečiams“, I. Ruginienė pabrėžė – „premjeras yra laisvas pasirinkti su kuo susitikti ir išgerti kavos“.
Tiki dabartine koalicija
Nors „Nemuno aušrai“ kol kas nepateikia naujų kandidatų į Vyriausybę, o partijos lyderis R. Žemaitaitis ne kartą grasino ultimatumais, I. Ruginienė tvirtina ir toliau tikinti dabartinės sudėties valdančiąja koalicija.
„Tikrai tikiu ir tikėjau šita koalicija. Ir mano pagrindinis momentas, apie kurį irgi buvo nemažai kalbėta – rezultato siekimas ir darbai. Tai Vyriausybės programa ir jos vykdymas. Tai labai norėčiau, kad visi strateginiai partneriai, su kuriais mes sutarėme dėl Vyriausybės programos, turėtų tą patį matymą ir pradėtų galvoti, kaip mes įvykdysime Vyriausybės programą“, – kalbėjo ji, paklausta, ar nesigaili koalicijos su „aušriečiais“.
„Tikrai „Nemuno aušrą“ vertinu kaip partnerį, bet labai norėčiau, kad tie sprendimai būtų daromi greitai ir susišnekant, ir pasitariant“, – tęsė būsimosios Vyriausybės vadovė.
Tiesa, klausiama, ar socialdemokratai neketina performuoti valdančiosios daugumos, I. Ruginienė nurodė, kad toks klausimas yra ankstyvas, tačiau „visos galimybės yra galimos“.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Ministrų kabinetą – šiuo metu jame yra 12 pavardžių
Antradienį „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis nurodė, kad „aušriečiai“ teiks naujus kandidatus į ministrus. Seimo narys Robertas Puchovičius nurodė, kad ketinama siūlyti į pareigas partijai priklausančius pretendentus. Visgi, kol kas kandidatų „aušriečiai“ nėra pateikę.
Mindaugas Sinkevičius: darbą gali pradėti ir ne visas Ministrų kabinetas
„Nemuno aušrai“ vis dar nepateikiant kandidatų į dvi ministerijas, valdančiųjų socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako, kad darbą gali pradėti ir ne visos sudėties Vyriausybė.
„Mes norime ir norėjome, kad viskas vyktų sklandžiau. Galbūt ta riba yra kokia. Mano žiniomis, Vyriausybės programos tvirtinimo paskutinė įmanoma data yra spalio 10 diena“, – žurnalistams trečiadienį sakė M. Sinkevičius.
Galbūt ta riba yra kokia.
„Vyriausybės programos tvirtinimas gali būti ir toks, kad programa tvirtinama, bet Kabinetas nepilnas startuoja. Nebūtinai 14, gali pradėti ir 12, ir 13, ir panašiai. Visgi yra ambicija startuoti pilna sudėtimi, laikas bėga, aiškumo nedaugėja“, – pridūrė jis.
Apie tokią galimybę, anot M. Sinkevičiaus, jį patikino konstitucionalistė Toma Birmontienė, su kuria socdemų lyderis sakė kalbėjęsis prieš komentuodamas žurnalistams.
Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas pažymėjo, kad nesiorientuojama į paskutinį įmanomą terminą patvirtinti Vyriausybės programą, tačiau abejotina, kad Seimas dėl to balsuos ir ministrų priesaikas priims kitą savaitę.
„Ar tai vis dar įmanoma? Su kiekviena diena tai vis mažiau tikėtina, bet pasakysiu tada jau saugiai – iki spalio 10-osios sugebėsim“, – kalbėjo socdemų lyderis.
Anot jo, „aušriečių“ vedlys R. Žemaitaitis žada kandidatus į aplinkos ir energetikos ministrus pateikti pirmadienį.
„Gali būti, kad jis pasakys pirmadienį, pirmadienis ateis ir pasakys trečiadienį. Tiesiog turėkime kantrybės, tikiu, kad žmogus ieško, o ne tempia gumą“, – sakė M. Sinkevičius.
Jis pažymėjo, kad šiuo metu siekiama suformuoti Ministrų kabinetą su dabartiniais koalicijos partneriais ir apie kitus daugumos variantus nediskutuojama, pavyzdžiui, su demokratais.
„Kol kas nešnekame ir tokių įgaliojimų nei aš, nei niekas iš partijos vadovų neturime. (…) Partija pasakė generalinę liniją, skyriai pasakė, mes nubalsavome, partijos prezidiumas sprendžia su taryba. Ir kol kas mes nedarome posūkio atgal ar į šoną, ar į kairę, ar į dešinę. Kol kas norime pabaigti šitą procesą“, – nurodė LSDP pirmininkas.
„Jeigu kažkurioje vietoje bus konstatuota, kad baigiasi nesėkmingai, tai yra koalicija pasirašyta yra, bet ji nefunkcionuoja, nes kažkas nepateikė kandidatų, neužėmė pozicijos, tada kažkurią dieną, kažkurią valandą turėsime pasakyti, kad tai neveikia, ir kažką turėsime su tuo daryti“, – sakė M. Sinkevičius.
Jis pridūrė „su niekuo nedeginęs tiltų, nei viadukų, nei gatvių“, taip referuodamas į S. Skvernelio antradienio žodžius, kuriais jis deklaravo Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atvirumą bendradarbiavimui.
M. Sinkevičius taip pat teigė matantis teigiamus signalus iš Prezidentūros, Gitanui Nausėdai antradienį nurodžius, kad jis susitiktų ir su partiniais „Nemuno aušros“ pretendentais į ministrus.
„Prezidentas buvo pasakęs, skaitykime tarp eilučių ar tiesiogiai, kad jis priimtų ir susitiktų ir su partiniais žmonėmis. Ar tai reiškia, kad jis juos patvirtintų ir leistų tapti ministrais, neaišku, bet aš manau, kad čia jau šioks toks postūmis ir gera valia, ir gera nata iš prezidento“, – sakė LSDP lyderis.
Jo vertinimu, tai rodo, kad prezidentas situaciją vertina realiai matydamas, kad „užsimalėme ir stoviniuojame arba trypiame vietoje“.
Socialdemokratų lyderis teigia sulaukęs siūlymo naikinti Energetikos ministeriją
Kilus nesutarimams dėl kandidato į energetikos ministrus, laikinasis LSDP pirmininkas M. Sinkevičius teigia sulaukęs siūlymo naikinti šią ministeriją.
Viena ministerija mažiau, gal ir problemų mažiau dėl to. Nežinau.
„Yra net pasiūlymas šiandien išgirstas – kadangi Energetikos ministerija išsiūbavo visą situaciją, tai gal Energetikos ministeriją prijunkime prie Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, iš kur ji ir iškilo. Viena ministerija mažiau, gal ir problemų mažiau dėl to. Nežinau“, – trečiadienį Seime žurnalistams sakė M. Sinkevičius.
Taip jis kalbėjo prieš valdančiosios socialdemokratų, „aušriečių“ ir „valstiečių“ frakcijų lyderių susitikimą pas Seimo pirmininką Juozą Oleką.
„Netikrumo nenorime, norime pilnos sudėties Vyriausybės ir to sieksime“, – teigė M. Sinkevičius.
„Aušriečių“ lyderis: galime užleisti vietą konservatoriams, liberalams ar kam kitam
„Nemuno aušros“ lyderis R. Žemaitaitis neatmeta galimybės išeiti iš valdančiosios koalicijos.
Jo teigimu, kandidatai į aplinkos ir energetikos ministrus buvo pateikti ir jie kol kas nesikeičia.
„Jeigu šie žmonės netinka, visą laiką galime užleisti vietą konservatoriams, liberalams ar kam kitam, kas norėtų“, – po valdančiosios daugumos susitikimo trečiadienį žurnalistams sakė politikas.
„Laiko mes turime pakankamai nedaug. Tai jeigu kažkam kažkas netinka, mes galime vienas kitam padėkoti ir išsiskirstyti“, – kalbėjo jis.
R. Žemaitaitis tvirtino, kad ketvirtadienį numatomas „Nemuno aušros“ tarybos posėdis, per kurį turėtų būti nuspręsta, ką daryti toliau.
Anot partijos pirmininko, „aušriečiai“ prezidento atmestas P. Poderskio ir M. Jablonskio kandidatūras vis dar mato kaip tinkamiausias, nors šalies vadovas sakė negavęs garantijos, kad viešojo intereso gynimas jiems būtų svarbiausias.
„Kol kas yra šie žmonės mūsų išrinkti. Jie galėtų toliau užimti pareigas ir galėtų dirbti, jeigu partijos taryba rytoj, tikimės, kad rytoj (nuspręs – BNS). Jeigu bus kitas sprendimas, informuosime“, – kalbėjo R. Žemaitaitis.
Jis išsisuko nuo klausimų, ar tai reiškia, kad naujų kandidatų „Nemuno aušra“ neieškos ir ar siūlydama tuos pačius kandidatus partija išties planuoja išeiti iš koalicijos.
„Palaukite ir pamatysite“, – sakė politikas.
Naujausi komentarai