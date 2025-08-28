Ryškėja Vyriausybės kontūrai: kurių ministrų nebus?

„Kad ir kaip man skaudėtų širdį ir labai gaila, bet E. Sabučio tikrai nebus. Gaila, kad praradome ypatingai gerą ministrą ir profesionalą“, – „Žinių radijui“ ketvirtadienį sakė I. Ruginienė.
BNS rašė, kad prokuratūra siekia pateikti įtarimus E. Sabučiui vadinamojoje čekiukų byloje, generalinė prokurorė Nida Grunskienė jau kreipėsi į Seimą prašydama naikinti politiko teisinę neliečiamybę.
Pasak paskirtosios premjerės, E. Sabučio tenka atsisakyti, nepaisant to, kad teismas jį gali ateityje ir išteisinti „čekiukių“ byloje.
„Tokių praktinių pavyzdžių turime, greičiausiai turėsime ir ateityje, ir dėl tokio proceso gerai veikiantis ministras turės likti Seimo nariu“, – kalbėjo ji.
I. Ruginienė taip pat sakė, kad „greičiausiai Kultūros ministerijai vadovaus kitas ministras“. Prezidentas Gitanas Nausėda anksčiau yra suabejojęs Š. Biručio galimybėmis dirbti toliau.
„Turiu ir šitai pozicijai pavardę. Manau, kad ji bus tinkama“, – kalbėjo paskirtoji premjerė.
Ji patvirtino, kad vienas galimų kandidatų tapti naujuoju kultūros ministru yra buvusio premjero Gintauto Palucko patarėjas Tadas Vinokuras.
„Labai vertinu jo profesionalumą, darbštumą, kruopštumą“, – sakė I. Ruginienė.
Politikė tvirtino, kad jeigu T. Vinokuras netaps ministru, bus kviečiamas dirbti jos kaip premjerės komandoje.
I. Ruginienė ketvirtadienį susitiks su šiuo metu pareigas einančiais švietimo, mokslo ir sporto ministre Raminta Popoviene, sveikatos apsaugos ministre Marija Jakubauskiene ir vidaus reikalų ministru Vladislavu Kondratovičiumi, finansų ministru Rimantu Šadžiumi.
Paskirtoji premjerė teigė visiems jiems turinti „tam tikrų pastebėjimų“.
Jos teigimu, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos–Krikščioniškų šeimų sąjungos pirmininkas Waldemaras Tomaszewskis (Valdemaras Tomaševskis) dar nepateikė kandidato į teisingumo ministrus.
I. Ruginienė pripažino, kad W. Tomaszewskio viešai įvardyta Igno Vėgėlės pavardė kaip vieno iš kandidatų į teisingumo ministrus jai sukelia įvairių minčių, mat šis politikas viešai deklaravo nepalaikantis naujos valdančiosios daugumos.
Būsimoji Vyriausybės vadovė teigiamai atsiliepė apie Ritos Tamašunienės galimybę vadovauti Teisingumo ministerijai.
„Tai tikrai būtų labai tinkama kandidatūra. R. Tamašunienė galėtų bet kokioje pozicijoje puikiai dirbti, ji jau save atskleidė kaip ministrė, jai priekaištų tikrai nebuvo, turi patirties. Jeigu ji sutiktų ateiti į ministeriją, manau, būtų tikrai rimtas konkurentas ir kandidatas“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ kalbėjo I. Ruginienė.
Ji teigiamai įvertino ir „aušriečių“ siūlomą Andriaus Palionio kandidatūrą į žemės ūkio ministrus bei „valstiečių“ teikimą Edviną Grikšą į ekonomikos ir inovacijų ministrus.
Žiniasklaida: į susisiekimo ministrus svarstoma deleguoti J. Taminską arba R. Kauną
LSDP svarsto į susisiekimo ministrus deleguoti dabartinį viceministrą Jurą Taminską arba parlamentarą, partijos pirmininko pavaduotoją Robertą Kauną, remdamasis šaltiniais skelbia portalas LRT.lt.
Šiuo metu ministerijai vadovauja laikinasis jos vadovas E. Sabutis, kuris figūruoja vadinamojoje čekiukų byloje dėl savivaldos lėšų panaudojimo.
Nauja Vyriausybė formuojama po premjero Gintauto Palucko atsistatydinimo ir Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“ pareiškus, kad ji nebegali dirbti toliau su „Nemuno aušra“.
Socialdemokratė I. Ruginienė Vyriausybės vadove paskirta antradienį.
Ministrus į Vyriausybę deleguoja trys valdančiąją koaliciją sudariusios Seimo frakcijos – Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos.
Vyriausybę sudaro 14 ministrų. Trečiadienį Prezidentūra jau pranešė, kad darbą tęs krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.
(be temos)
(be temos)
(be temos)