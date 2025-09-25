 Prisiekė Ruginienės vedama Vyriausybė: kultūros ministrui Adomavičiui liberalai atsuko nugarą

Prisiekė Ruginienės vedama Vyriausybė: kultūros ministrui Adomavičiui liberalai atsuko nugarą

2025-09-25 13:31
Vilius Narkūnas (ELTA)

Ketvirtadienį patvirtinus 20-osios Vyriausybės programą, Seime prisiekė premjerė Inga Ruginienė bei kiti naujojo Ministrų kabineto nariai. Tiesa, prisiekiant „Nemuno aušros“ į kultūros ministrus deleguotam Ignotui Adomavičiui, opozicijoje dirbantys Liberalų sąjūdžio atstovai stovėjo į jį atsukę nugaras.

„Prisiekiu būti ištikima Lietuvos Respublikai, prisiekiu gerbti ir vykdyti jos Konstituciją ir įstatymus, saugoti jos žemių vientisumą. Prisiekiu visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę, sąžiningai tarnauti tėvynei, demokratijai, Lietuvos žmonių gerovei“, – priesaikos metu sakė ministrė pirmininkė I. Ruginienė.

Po priesaikos naujasis Ministrų kabinetas įgijo įgaliojimus veikti. Tuo pačiu metu darbą baigė laikinai Rimanto Šadžiaus, kuris pakeitė anksčiau iš pareigų atsistatydinusį Gintautą Palucką, vesta Vyriausybė.

I. Ruginienės vadovaujamą Vyriausybę suformavo Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP), „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime.

Aplinkos ministro pareigas eis Kastytis Žuromskas, kultūros ministro – I. Adomavičius, žemės ūkio – Andrius Palionis. Visi šie trys ministrai pagal koalicinę sutartį yra deleguoti „Nemuno aušros“.

Teisingumo ministre šalies vadovas paskyrė Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) pasiūlytą parlamentarę Rita Tamašunienę. „Valstiečių“ atstovas Edvinas Grikšas eis ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas.

Prezidentas Finansų ministerijos vadovu paskyrė iki šiol viceministru dirbusį Kristupą Vaitiekūną, socialinės apsaugos ir darbo ministre – Seimo narę Jūratę Zailskienę, susisiekimo ministru – viceministrą Jurą Taminską.

Prieš kelias savaites jau buvo patvirtintos ir G. Palucko Vyriausybėje dirbusių ministrų kandidatūros: Krašto apsaugos ministerijai (KAM) ir toliau vadovaus Dovilė Šakalienė, Sveikatos apsaugos ministerijai (SAM) – Marija Jakubauskienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (ŠMSM) – Raminta Popovienė, Užsienio reikalų ministerijai (URM) – Kęstutis Budrys, Vidaus reikalų ministerijai (VRM) – Vladislavas Kondratovičius. Energetikos ministerijai vadovaus ir ankstesnėje Vyriausybėje dirbęs Žygimantas Vaičiūnas.

