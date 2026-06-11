Prasideda derybos dėl koalicijos: atvyko visų trijų partijų atstovai

Trečiadienį Vilniuje jau vyko pirmasis dvišalis socialdemokratų ir demokratų derybinių grupių susitikimas, o antradienį Briuselyje neformaliam pokalbiui buvo susirinkę trijų partijų lyderiai – Mindaugas Sinkevičius, Virginijus Sinkevičius ir Aurelijus Veryga.
Po dvišalio susitikimo su demokratais M. Sinkevičius teigė, kad nebuvo rasta esminių nesutarimų dėl Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ siūlymų Vyriausybės programai. Visgi nei jis, nei V. Sinkevičius neatskleidė galimų naujų ministrų pavardžių ir tikino, kad apie jas susitikime nebuvo kalbėta.
Tiesa, ketvirtadienį paaiškėjo, kad demokratai taikosi į keturias ministerijas: Aplinkos, Žemės ūkio, Energetikos bei Užsienio reikalų.
Visgi socialdemokratės Rasa Budbergytė ir Orinta Leiputė tikino, kad socialdemokratai tokių lūkesčių tenkinti negali. Pagrindinis LSDP pasiūlymas demokratams „Vardan Lietuvos“ – vadovavimas dviem ministerijoms, kurias iki šiol kuravo anksčiau koalicijoje buvusi „Nemuno aušra“.
Savo ruožtu Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ vicepirmininkas Lukas Savickas leidžia suprasti, kad partijos netenkintų tik dviejų ministerijų kuravimas.
Savo ruožtu V. Sinkevičius akcentuoja, kad didžiausias prioritetas demokratams „Vardan Lietuvos“ yra ne postai, o išmoka tėvystės ir motinystės atostogoms.
„Tarp keturių ir dviejų ne tiek daug skaičių – kažką surasime“, – žurnalistams teigė V. Sinkevičius.
„Pirma tai 70 mln. eurų išmoka tėvystės ir motinystės atostogų. Tai yra pirmas ir pagrindinis dalykas. Kai man bando pasakyti, kad nėra pinigų ir šiandien girdžiu, kad kultūros ministrė ieškos 10 mln. eurų tautos namams, tai pirma mums reikia užtikrinti, kad tauta išliktų“, – akcentavo jis.
Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijoms kol kas tebevadovauja „aušriečių“ deleguoti ministrai. Tačiau keičiantis koalicijai šios kėdės atsilaisvins. Žiniasklaida skelbė, esą aplinkos ministru demokratai matytų parlamentarą Tomą Tomiliną, o žemės ūkio ministru – Seimo narį Kęstutį Mažeiką.
Be to, žiniasklaida skelbė, kad per derybas „demokratai“ gali siekti Energetikos ministerijos, o jai vadovauti deleguoti L. Savicką. Šiuo metu ministerijai vadovaujantis Žygimantas Vaičiūnas sako tokių indikacijų neturintis.
Praėjusią savaitę viešojoje erdvėje užsiminta apie galimą Kęstučio Budrio patraukimą iš užsienio reikalų ministro pareigų. Esą gali būti svarstoma į jo vietą skirti prezidento vyriausiąjį patarėją Deividą Matulionį.
M. Sinkevičius šeštadienį teigė negalįs patikinti, jog K. Budrys užsienio reikalų ministro pareigose liks ir performavus valdančiąją daugumą. Jis taip pat pažymėjo, kad naujuoju diplomatijos vadovu, jei tam ryžtųsi, galėtų tapti ir V. Sinkevičius.
(be temos)