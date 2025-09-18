 Premjerė apie COVID-19 sergančią Šakalienę: situacija pakankamai rimta

2025-09-18 09:00
Saulius Jakučionis (BNS)

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė ketvirtadienį pareiškė, kad opozicijai neetiška komentuoti krašto apsaugos ministrės Dovilės Šakalienės sprendimus neateiti į kai kuriuos posėdžius, nes politikė patiria COVID-19 komplikacijas.

Dovilė Šakalienė
Dovilė Šakalienė / E. Rauluševičiaus / ELTOS nuotr.

„Šiai dienai D. Šakalienė turi komplikacijas ir COVID-19 ir serga. Man atrodo, kad iš opozicinių frakcijų kolegų pusės yra mažų mažiausiai neetiška laidyti tokius komentarus į viešąją erdvę“, – Žinių radijui sakė I. Ruginienė.

Ji tvirtino pati pareikalavusi D. Šakalienės pasiimti nedarbingumo lapelį, nes politikė susiduria su „pakankamai rimta situacija“.

„Tikiuosi, kad niekada nereikės opozicijai patirti tokios situacijos ir su virusu prabūti ilgiau nei savaitę ir girdėti iš išorės laidomus juokelius, kai tu sergi“, – kalbėjo paskirtoji premjerė.

Tikiuosi, kad niekada nereikės opozicijai patirti tokios situacijos.

D. Šakalienė trečiadienį neatvyko į Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos (NSGK) komiteto posėdį, kur parlamentarai aiškinosi galimus Lietuvos oro erdvės pažeidimus „Zapad“ pratybų metu.

Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas teigia, kad D. Šakalienės nepavyksta prisikviesti ir Seimo frakcijoms, susitinkančioms su paskirtaisiais ministrais naujojoje Vyriausybėje.

Jis tvirtino, kad opozicinės frakcijos gali rinkti parašus ir kviesti ministrę į Seimo posėdžių salę atsakyti klausimus.

sako
kad valstiečių Gaižauskas galutinai pasiuto ant Šąkalienės - ar serga ji ar ne bet nuo pat pradžiu kadensijos niekada neina pokalbiams nei į seimą nei į komitetus. Kiek gi galima?..
0
0
Aha
nuo praeitų metų vis serga ir serga ištisai..:D) Tik po užsieius lakstyt sveikatos užtenka
4
0
asas
psichine ligone KGB lansberginiu patiketine
6
-1
