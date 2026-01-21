Premjerė apie Grenlandijos ginčą: svarbiausia NATO ir Europos vienybė

„Pirmas mūsų aiškus žingsnis – daryti viską, kad išlaikytume stiprų NATO aljansą, Europos vieningumą ir gerą sąveiką bei bendrystę su mūsų strateginiais partneriais amerikiečiais. Man atrodo, kad Europa visa orientuojasi būtent į tą kryptį ir dirba, kad būtent būtų planas A. Bet mes, aišku, neapsaugoti nuo bet kokių scenarijų, ir visada planuojant ir strateguojant reikia matyti ir niūriausią scenarijų“, – trečiadienį Vyriausybėje žurnalistams kalbėjo Vyriausybės vadovė.
BNS rašė, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) ne kartą teigė norintis perimti Grenlandiją – autonominę Danijos teritoriją. Tai sukėlė rimtą išbandymą NATO vienybei, o Europos šalys ėmė vienytis prieš Vašingtono planus dėl šios Arkties salos.
I. Ruginienės teigimu, tiek Europa, tiek JAV šiuo procesu nori sustiprinti Arkties saugumą ir pasisako už demokratinius sprendimus.
„Tikrai Amerika ir jos prezidentas yra aiškiai deklaravę, kad NATO yra svarbu. Saugumas mūsų regione lygiai taip pat svarbu. Amerika ir Europa jau šimtmečiais yra du strateginiai partneriai, jau metų metais yra sąjunga susaistyti, man atrodo, kad abi pusės supranta, kaip tai yra svarbu“, – sakė ji.
„Kiekviena šalis ir jos gyventojai sprendžia dėl savo teritorijų vientisumo, dėl santvarkos, kurią nori matyti savo šalyje. Man atrodo, kad dvi pusės supranta demokratijos svarbą, o dėl tam tikrų kitų detalių tikrai reikia sėsti, kalbėtis ir susitarti“, – pridūrė ministrė pirmininkė.
D. Trumpas šią savaitę taip pat pareiškė nuo vasario įvedantis 10 proc. muito tarifą importui iš aštuonių Europos šalių, atsiuntusių savo karių į pratybas Grenlandijoje, įskaitant Vokietiją, Prancūziją, Jungtinę Karalystę. Nuo birželio muitus jis žada padidinti iki 25 proc. ir juos taikyti, kol bus „pasiektas susitarimas dėl visiško ir visapusiško Grenlandijos įsigijimo“.
Europos Sąjungos lyderiai ketvirtadienio vakarą Briuselyje surengs skubų viršūnių susitikimą, kad aptartų savo atsaką į vieną rimčiausių pastarųjų metų krizių, smogusių transatlantiniams ryšiams.
