Premjerė apie situaciją Inovacijų agentūroje: paprašiau ministro Grikšo detalios informacijos

2025-12-03 16:28
Vygantas Tuzas (ELTA)

Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė teigia nežinanti visos informacijos apie Inovacijų agentūros valdybos narių pasitraukimą bei naujo laikinojo vadovo paskyrimą, tačiau tikisi, jog jai visas detales apie tai pateiks ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.

R. Riabovo / BNS nuotr.

„Daug detalių apie tai nežinau ir nesvarstysiu. Kiek žinau, tas valdybos sprendimas buvo priimtas kiek anksčiau. Apie tai jau buvo kalbama, valdybos nariai, kiek žinau – nepriklausomi, buvo perspėję ministrą ir išsakė, kad nebenori tęsti šito darbo“, – trečiadienį Vyriausybėje žurnalistams sakė I. Ruginienė.

„Tiek ir žinau, tačiau paprašiau ministro, kad jis man pateiktų visą detalią informaciją“, – tikino premjerė.

Kaip skelbė „Delfi“, Ekonomikos ir inovacijų ministerijai (EIM) pavaldžios Inovacijų agentūros laikinojo vadovo poziciją Paulius Kamaitis perėmė iš Patricijos Reut, kuri agentūrai vadovavo nuo birželio, kai iš vadovės pareigų pasitraukė Romualda Stragienė.

Pasak portalo, P. Kamaitis yra ministro E. Grikšo partiečio, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) Vilkaviškio rajono skyriaus pirmininko ir vietos savivaldybės tarybos nario Valdo Kamaičio sūnus.

Po šios naujienos portalas LRT.lt paskelbė, kad Inovacijų agentūrą palieka valdybos pirmininkė Agnė Paliokaitė ir dar du nariai. Tarp iš valdybos besitraukiančių narių – „Google“ viešosios politikos Baltijos šalims vadovas Paulius Vertelka.

Ministerija savo ruožtu teigė, kad naujo laikino vadovo paskyrimas tebuvo administracinio pobūdžio sprendimas, siekiant užtikrinti agentūros veiklos tęstinumą, kol bus paskirtas nuolatinis jos vadovas. E. Grikšas tikino, jog sprendimas padarytas atsižvelgiant į kompetencijas bei patirtį.

