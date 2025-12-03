 Inovacijų agentūros laikinuoju vadovu paskirtas Grikšo bendrapartiečio sūnus

Inovacijų agentūros laikinuoju vadovu paskirtas Grikšo bendrapartiečio sūnus

2025-12-03 09:34
ELTOS inf.

Lapkričio pabaigoje ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo įsakymu paskirtas laikinasis Inovacijų agentūros vadovas Paulius Kamaitis yra ministro bendrapartiečio, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) Vilkaviškio rajono skyriaus pirmininko ir vietos savivaldybės tarybos nario Valdo Kamaičio sūnus, rašo portalas „Delfi“.

Edvinas Grikšas
Edvinas Grikšas / J. Elinsko / ELTOS nuotr.

Iki P. Kalmanto paskyrimo, iš vadovės pareigų pasitraukus Romualdai Stragienei, Inovacijų agentūrai nuo birželio laikinai vadovavo Patricija Reut.

Visgi ją pakeitė ministro E. Grikšo bendrapartiečio sūnus P. Kamaitis, iki tol trejus metus dirbęs agentūros Proveržio departamento „BioTech Lab“ skyriuje.

Ministerijos pasiteiravus, ar P. Kamaičio tėvo partiškumas nenulėmė ministro pasirinkimo, Ekonomikos ir inovacijų ministerija tą paneigė.

„Tokios aplinkybės neturi įtakos sprendimams dėl laikino vadovo paskyrimo. Be to, P. Kamaitis nedalyvauja politinėje veikloje“, – atsakyme portalui nurodė ministerija.

Ministerija: Kamaičio paskyrimas buvo būtinas

Ekonomikos ir inovacijų ministrui E. Grikšui laikinuoju Inovacijų agentūros vadovu paskyrus bendrapartiečio sūnų P. Kamaitį, ministerija teigia, kad tai tėra administracinio pobūdžio sprendimas, siekiant užtikrinti agentūros veiklos tęstinumą, kol bus paskirtas nuolatinis jos vadovas.

„Šis sprendimas agentūrai nebuvo netikėtas – jis buvo planuotas, o įvertinus kelis galimus kandidatus pasirinktas tinkamiausias pereinamojo laikotarpio poreikiams. (...) Laikinojo vadovo paskyrimas yra tarpinė priemonė, užtikrinanti nepertraukiamą agentūros veiklą ir vykdomų projektų tęstinumą iki konkurso pabaigos“, – trečiadienį išplatintame komentare nurodė EIM, kartu pažymėjusi, kad laikinasis agentūros vadovas P. Kamaitis turi reikšmingos patirties inovacijų politikoje bei viešajame sektoriuje.

„Jo profesinė kompetencija buvo pagrindinis kriterijus pavesti jam vadovauti agentūrai pereinamuoju laikotarpiu“, – pridūrė ministerija.

Institucija nurodė, kad šiuo metu vykdomos paslaugų pirkimo procedūros nuolatinio vadovo atrankos organizavimui.

Naujojo agentūros vadovo konkursą ketinama skelbti kitą savaitę.

Atsistatydina trys Inovacijų agentūros valdybos nariai

Inovacijų agentūrą palieka valdybos pirmininkė Agnė Paliokaitė ir dar du nariai, skelbia portalas LRT.lt.

Žinią apie pasitraukimą portalui patvirtino pati A. Paliokaitė.

Tarp iš valdybos besitraukiančių narių – ir „Google“ viešosios politikos Baltijos šalims vadovas Paulius Vertelka.

Šiame straipsnyje:
Edvinas Grikšas
Paulius Kamaitis
inovacijų agentūra
laikinasis vadovas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
O kas negerai ?
Dirbo ministerijoje ! Ne iš gatvės atėjo ! Vėl rėkia tie, kurie net elertė , kuri - visuomeninė , tapo vienos partijos ruporas? Net vadovą saugo iki protestų " minučių " . Pakeitė atšaukimo ir balsavimo tvarką . Tylėjo visokie " žurnalistai " ir nesijaudino dėl " užšaldymo ar laisvo žodžio suvaržymo " ?
0
0
Dugnas
Švogerija.
1
0
Visi komentarai (2)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų