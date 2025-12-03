Inovacijų agentūros laikinuoju vadovu paskirtas Grikšo bendrapartiečio sūnus

Iki P. Kalmanto paskyrimo, iš vadovės pareigų pasitraukus Romualdai Stragienei, Inovacijų agentūrai nuo birželio laikinai vadovavo Patricija Reut.
Visgi ją pakeitė ministro E. Grikšo bendrapartiečio sūnus P. Kamaitis, iki tol trejus metus dirbęs agentūros Proveržio departamento „BioTech Lab“ skyriuje.
Ministerijos pasiteiravus, ar P. Kamaičio tėvo partiškumas nenulėmė ministro pasirinkimo, Ekonomikos ir inovacijų ministerija tą paneigė.
„Tokios aplinkybės neturi įtakos sprendimams dėl laikino vadovo paskyrimo. Be to, P. Kamaitis nedalyvauja politinėje veikloje“, – atsakyme portalui nurodė ministerija.
Ministerija: Kamaičio paskyrimas buvo būtinas
Ekonomikos ir inovacijų ministrui E. Grikšui laikinuoju Inovacijų agentūros vadovu paskyrus bendrapartiečio sūnų P. Kamaitį, ministerija teigia, kad tai tėra administracinio pobūdžio sprendimas, siekiant užtikrinti agentūros veiklos tęstinumą, kol bus paskirtas nuolatinis jos vadovas.
„Šis sprendimas agentūrai nebuvo netikėtas – jis buvo planuotas, o įvertinus kelis galimus kandidatus pasirinktas tinkamiausias pereinamojo laikotarpio poreikiams. (...) Laikinojo vadovo paskyrimas yra tarpinė priemonė, užtikrinanti nepertraukiamą agentūros veiklą ir vykdomų projektų tęstinumą iki konkurso pabaigos“, – trečiadienį išplatintame komentare nurodė EIM, kartu pažymėjusi, kad laikinasis agentūros vadovas P. Kamaitis turi reikšmingos patirties inovacijų politikoje bei viešajame sektoriuje.
„Jo profesinė kompetencija buvo pagrindinis kriterijus pavesti jam vadovauti agentūrai pereinamuoju laikotarpiu“, – pridūrė ministerija.
Institucija nurodė, kad šiuo metu vykdomos paslaugų pirkimo procedūros nuolatinio vadovo atrankos organizavimui.
Naujojo agentūros vadovo konkursą ketinama skelbti kitą savaitę.
Atsistatydina trys Inovacijų agentūros valdybos nariai
Inovacijų agentūrą palieka valdybos pirmininkė Agnė Paliokaitė ir dar du nariai, skelbia portalas LRT.lt.
Žinią apie pasitraukimą portalui patvirtino pati A. Paliokaitė.
Tarp iš valdybos besitraukiančių narių – ir „Google“ viešosios politikos Baltijos šalims vadovas Paulius Vertelka.
