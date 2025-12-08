 Gynybos ir saugumo technologijų kūrimui ir gamybai – 47 mln. eurų paramos

2025-12-08 11:15
BNS inf.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija skirs 46,6 mln. eurų paramos gynybos ir saugumo technologijų kūrimui bei gamybai pagal naują ES priemonę, pranešė ministerija.

Gynybos ir saugumo technologijų kūrimui ir gamybai – 47 mln. eurų paramos / Freepik.com nuotr.

Ministras Edvinas Grikšas sako, jog tai viena didžiausių iki šiol ministerijos inicijuotų investicijų į technologijas, tiesiogiai susijusias su gynybos ir saugumo sektoriaus plėtra.

„Šiuo kvietimu atveriame kelią projektams, kurie stiprins nacionalinį technologinį savarankiškumą ir leis kurti Lietuvoje reikalingus gamybos pajėgumus.“, – pranešime teigė E. Grikšas. 

Pasak pranešimo, naujas ES finansavimo instrumentas – Europos strateginių technologijų platforma (STEP) – skirtas kurti ir gaminti kritines bei strategines technologijas Europoje, ypač gynybos ir saugumo srityse. Ji suteikia realių galimybių į ją įsitraukti ir Lietuvos įmonėms.

29,1 mln. eurų bus skirti Sostinės regione įgyvendinamiems projektams, o 17,5 mln. eurų – Vidurio ir vakarų Lietuvos projektams.

