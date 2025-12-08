Gynybos ir saugumo technologijų kūrimui ir gamybai – 47 mln. eurų paramos

Ministras Edvinas Grikšas sako, jog tai viena didžiausių iki šiol ministerijos inicijuotų investicijų į technologijas, tiesiogiai susijusias su gynybos ir saugumo sektoriaus plėtra.
„Šiuo kvietimu atveriame kelią projektams, kurie stiprins nacionalinį technologinį savarankiškumą ir leis kurti Lietuvoje reikalingus gamybos pajėgumus.“, – pranešime teigė E. Grikšas.
Pasak pranešimo, naujas ES finansavimo instrumentas – Europos strateginių technologijų platforma (STEP) – skirtas kurti ir gaminti kritines bei strategines technologijas Europoje, ypač gynybos ir saugumo srityse. Ji suteikia realių galimybių į ją įsitraukti ir Lietuvos įmonėms.
29,1 mln. eurų bus skirti Sostinės regione įgyvendinamiems projektams, o 17,5 mln. eurų – Vidurio ir vakarų Lietuvos projektams.
