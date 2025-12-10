Trumpas neigia pažadėjęs Vengrijai milijardus dolerių

„Ne, nepažadėjau, tačiau jis tikrai to teiravosi“, – sakė D. Trumpas interviu žinių portalui „Politico“.
Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas lapkričio viduryje po apsilankymo Baltuosiuose rūmuose savo delegacijai pareiškė, kad jo šalis dabar gali tikėtis „amerikiečių finansinio apsaugos skydo“, jei užsienis imtųsi „spekuliacinio ar politinio puolimo“, tada skelbė vyriausybei artima žiniasklaida.
„Taip aš planuoju ateitį. Labas rytas, Briuseli“, – pridūrė jis, turėdamas omenyje dideles sumas, kurių ES neišmoka Vengrijai dėl teisinės valstybės trūkumų.
Vėliau V. Orbanas interviu Vengrijos TV stočiai ATV įvardijo ir sumas, kurių tikisi iš JAV. Paklaustas, ar yra šių sumų viršutinė riba, V. Orbanas sakė: „Nėra (viršutinės ribos), tačiau nereikia didelės fantazijos, kad tai suprastum. Suma, kurios mums reikia stabilumui, sudaro 10–20 mlrd. dolerių ar eurų. Amerikiečių požiūriu, tai nėra reikšminga suma“.
D. Trumpas interviu „Politico“ ragino suprasti Vengrijos situaciją. Šalis esą neturi prieigos prie jūros, todėl jos negali pasiekti laivai su energijos išteklių importu. Prieš tai D. Trumpas leido ES šaliai dar metus importuoti energiją iš Rusijos – nepaisant JAV sankcijų, įsigaliojusių dėl Ukrainos karo.
Vengrijos užsienio reikalų ministras Peteris Szijjartas paneigė, kad V. Orbanas paskelbė apie tokį susitarimą su JAV.
„Dalyvavau Donaldo Trumpo ir Viktoro Orbano susitikime. Jame iš tiesų nebuvo susitarta dėl 20 mlrd. dolerių. To niekas ir netvirtino“, – rašė jis „Facebook“ tinkle. Esą buvo susitarta tik dėl „naujo finansinio bendradarbiavimo būdo“, kuris galėtų suteikti Vengrijai finansinę apsaugą.
Naujausi komentarai