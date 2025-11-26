Ekonomikos ir inovacijų ministerija skelbia 10 mln. eurų kvietimą DI projektams

Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIMIN) trečiadienį pranešė skelbianti 10 mln. eurų kvietimą Vidurio ir Vakarų Lietuvos labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms, kuriančioms dirbtinio intelekto (DI) produktus ar sprendimus.
Ministerijos teigimu, investicijos skirtos spartinti DI technologijų kūrimą regionuose ir sustiprinti jų konkurencingumą tarptautinėse rinkose.
„Regionuose matome daug talentingų komandų ir inovatyvių įmonių, o šis kvietimas joms suteiks galimybę judėti greičiau – nuo idėjos iki realaus produkto. Kuo daugiau tokių projektų pasieks rinką, tuo sparčiau Lietuva žengs į aukštesnės pridėtinės vertės ekonomiką“, – pranešime teigė ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
Pasak ministerijos, investicija bus skiriama tiek ankstyvosios stadijos, tiek brandesniems įvairių sričių DI projektams.
Projektams numatytas iki 80 procentų finansavimas, paraiškas galima teikti iki kitų metų vasario 2 dienos.
