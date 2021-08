Premjerė neatmeta, kad A. Lukašenka dėl nelegalios migracijos derasi ir su kitomis valstybėmis

„Manau, kad tos pastangos yra realios, tikrai yra nusiteikimo bloginti situaciją tiek, kiek galimybės leidžia, bet rezultatyvumas priklauso nuo daugelio dalykų, kurių dalis yra už Lukašenkos režimo galios“, – ketvirtadienį po susitikimo su Seimo frakcijų atstovais surengtoje spaudos konferencijoje kalbėjo I. Šimonytė.

Visgi premjerė akcentavo, kad nemaža dalis informacijos apie A. Lukašenkos derybas su tam tikromis valstybėmis pasitelkiama ir kaip propagandos įrankis.

„Manau, kad čia yra ir propagandos dalykų, nes, koks tų diskusijų sėkmingumas, mes turbūt įvertinti negalime, bet manau, kad tai yra ir viešo informacinio karo tikslais skelbiama, tarkime, apie derybas su Pakistanu“, – įsitikinusi ministrė pirmininkė.

Kartu Vyriausybės vadovė pažymėjo, kad režimui nepakanka susitarti dėl paprastesnių atvykimo sąlygų į Baltarusiją, kartu būtina užtikrinti ir infrastruktūrą, kuri leistų nelegaliems migrantams atvykti iki šios valstybės.

„Baltarusija yra palengvinusi vizų išdavimą berods 70 valstybių, tarp kurių yra nemažai Afrikos valstybių. Tai yra tam tikras netiesioginis paskatinimas, tačiau Afrika nėra visai šalia Baltarusijos, tai reiškia, kad reikalinga tam tikra infrastruktūra, kurią kai kuriais atvejais, taip kaip Irako atveju, galima užtikrinti avialinijų pagalba, o kitais atvejais – nebūtinai“, – teigė I. Šimonytė.

G. Landsbergis: yra signalų

Lietuvos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis teigia, jog esama signalų, kad A. Lukašenkos režimas potencialių neteisėtų migrantų ieško ne tik Irake, bet ir kitose valstybėse.

„Turime indikacijų, bet jos tokios besikeičiančios. Praėjusią savaitę buvo kalba apie Lukašenkos diskusiją su Maroku, dabar girdėjome apie Pakistaną“, – ketvirtadienį Vyriausybėje žurnalistams sakė Lietuvos diplomatijos vadovas.

Anot jo, akivaizdu, kad procesai vyksta, tik kol kas neaišku, kiek jie efektyvūs ir koks jų tikrasis tikslas.

„Ar tai yra politinio spaudimo priemonė? Akivaizdu, kad jie bando turėti daugiau negu vieną maršrutą į Minską“, – sakė ministras.

„Ko gero tai yra arba bandymas plėsti migrantų srautą, kas yra pavojinga tiek Lietuvai, tiek visai Europos Sąjungai, arba bandoma ieškoti, jeigu ES vis dėlto pavyktų uždaryti Irako maršrutą, tuo metu, kad turėtų kuo pasikeisti“, – svarstė jis.

G. Landsbergis pabrėžė, kad būtina uždaryti kelią irakiečiams per Lietuvą į Europos Sąjungą.

„Irako linija yra labai svarbi. Jeigu ta linija lieka, gali būti (paskatinimas – BNS) ir kitiems – va Europa nieko nepadarė, ta linija yra veiksminga, galima ir kitas šalis atidarinėti“, – teigė G. Landsbergis.

ELTA primena, kad trečiadienį į Lietuvos teritoriją neįleistas 321 nelegalus migrantas. Statistikos departamento duomenimis, sulaikyti 19 iš Baltarusijos neteisėtai sieną kirtusių migrantų. Iš viso šiemet tokių užsieniečių sulaikyta 4110.

Šis skaičius yra dešimtimis kartų didesnis, nei buvo per visus 2020 metus. Pernai visame Lietuvos pasienyje sulaikytas 81 toks užsienietis. 2019 m. pasieniečiams įkliuvo 46 neteisėti migrantai, 2018 m. – 104, 2017 m. – 72.

Šiemet liepą sulaikyti 2882, birželį – 473, gegužę – 77, balandį – 70, o kovą – 8 neteisėti migrantai.

Tarp šiemet pasienyje su Baltarusija sulaikytųjų daugiausia yra Irako piliečių ar jais prisistačiusių užsieniečių – 2797. Taip pat sulaikyti 200 Kongo, 131 Kamerūno, 130 Sirijos, po 91 Rusijos ir Irano, 83 Afganistano ir 79 Gvinėjos bei kitų šalių piliečiai.

Šiuo metu tokie užsieniečiai yra apgyvendinami VSAT padaliniuose – Užsieniečių registracijos centre Pabradėje, Pasieniečių mokyklos bendrabučiuose Medininkuose (Vilniaus r.), pasienyje su Baltarusija veikiančiose užkardose ir Druskininkų savivaldybėje esančio Švendubrės upių pasienio kontrolės punkto teritorijoje.

Taip pat migrantai, be Rūdninkų stovyklos, yra apgyvendinti ir savivaldybių suteiktuose objektuose Alytaus mieste ir rajone, Ignalinos, Lazdijų, Varėnos ir Šalčininkų rajonuose.

Didelė dalis sulaikytųjų per Lietuvą siekia patekti į Vakarų Europos valstybes.

Labai išaugus tokių atvejų skaičiui, VSAT sustiprino sienos su Baltarusija apsaugą. Be įvairių organizacinių priemonių, į šį ruožą buvo komandiruoti pareigūnai iš kitų VSAT padalinių bei skirti papildomi techniniai resursai. Be to, pasieniečiams pagalbon atėjo pajėgos iš kitų Lietuvos institucijų, tarp jų kariuomenės, taip pat Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros „Frontex", Estijos ir Austrijos pareigūnai. Lietuvos pasienį padeda saugoti virš 100 pareigūnų iš skirtingų Europos Sąjungos valstybių narių, taip pat atvyko „Frontex" automobiliai, sraigtasparniai bei termovizorinė įranga.

Lietuva pradėjo tiesti ir fizinį barjerą – koncertinos tvorą. Migracijos departamentas priima daugiau darbuotojų, kad prieglobsčio prašymų nagrinėjimas vyktų sparčiau.

Pirmadienį Vyriausybė priėmė sprendimą nuo rugpjūčio 3-iosios pasieniečiams suteikti galimybę į šalį neįleisti neteisėtų migrantų.

Saugant valstybės sieną ir siekiant neįsileisti į Lietuvos teritoriją asmenų, ketinančių sieną kirsti neteisėtose vietose, sprendimu pavesta įpareigoti juos naudotis teisėtais sienos kirtimo ar prieglobsčio prašymo būdais – asmenis nukreipti į artimiausią veikiantį tarptautinį pasienio kontrolės punktą ar diplomatinę atstovybę.