Premjerė: nematyčiau nei pridėtinės vertės, nei nuostolio

„Tai jos asmeninis reikalas apsispręsti, ką ji pasirenka“, – penktadienį publikuotame interviu „Delfi“ sakė Vyriausybės vadovė.
„Nematyčiau nei pridėtinės vertės, nei nuostolio. Mūsų kontaktas su Baltarusijos opozicija yra labai tamprus ir ne tik su Sviatlana. Opozicija nėra tik Sviatlana, opozicija yra daug daugiau žmonių. Džiaugiuosi, kad paskutiniai lyderiai buvo išleisti, kurie irgi dalyvavo prezidento rinkimuose“, – kalbėjo ji.
I. Ruginienė teigė lyg šiol iš S. Cichanouskajos biuro nesulaukusi oficialių žinių apie persikėlimą iš Lietuvos.
Tai jos asmeninis reikalas apsispręsti, ką ji pasirenka.
„Ką mes padarėme iš Vyriausybės pusės, tai užtikrinome jai visokeriopą apsaugą ir ne vieną kartą demonstravome, ir toliau demonstruojame paramą demokratiniams procesams. Kalbant apie Rusiją ir Baltarusiją... Visada rėmėme laisvą žodį, visada rėmėme demokratinius procesus ir toliau remsime“, – teigė premjerė.
Kaip rašė BNS, S. Cichanouskaja praėjusią savaitę pranešė Lietuvos parlamentarams apie sprendimą kraustytis į Varšuvą. Vienas iš Lietuvos Seimo narių BNS sakė, kad Vilniuje tikriausiai liks dirbti keli S. Cichanouskajos komandos nariai.
S. Cichanouskajos padėjėjas Dzianisas Kučinskis BNS nurodė, kad biuras Vilniuje tęs darbą, nepaisant to, kur bus įsikūrusi pati lyderė.
Lietuva 2025 metų pabaigoje pakeitė opozicijos sumažino opozicijos lyderės apsaugą, tuo dabar vietoje Vadovybės apsaugos tarnybos užsiima policija.
Tai padaryta argumentuojant, kad grėsmės S. Cichanouskajai sumažėjo, tačiau kritikai teigė, jog šitaip buvo sumenkintas jos statusas.
S. Cichanouskaja kandidatavo prieš autoritarinį prezidentą Aleksandrą Lukašenką 2020 metų rinkimuose, opozicijai tvirtinant, kad ji buvo tikroji balsavimo nugalėtoja.
Baltarusija, valdoma A. Lukašenkos nuo 1994 metų, tada nuslopino protestus, suėmė tūkstančius žmonių, o dar daugiau jų išvyko į užsienį.
D. Kučinskis žurnalistams sakė, kad pernai iš kalėjimo paleistas Baltarusijos opozicijos lyderės vyras Siarhejus Cichanouskis dėl saugumo priežasčių dabar yra JAV.
