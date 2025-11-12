 Premjerė sako esanti patenkinta Kęstučio Budrio darbu

2025-11-12 10:32
Augustas Stankevičius (BNS)

Valdančiosios „Nemuno aušros“ nariams Seime kritikuojant užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį, premjerė Inga Ruginienė sako pasitikinti Lietuvos diplomatijos vadovu.

Inga Ruginienė
Inga Ruginienė / T. Biliūno / BNS nuotr.

„Tikrai taip, – trečiadienį LRT radijui sakė ministrė pirmininkė, paklausta, ar pasitiki K. Budriu. – Užsienio politiką formuoja prezidentas kartu su Vyriausybe ir, man atrodo, kažkokių nesutarimų tarp mūsų nėra. (...) Aš labai džiaugiuosi, kad jeigu mes kalbame apie saugumą, mes turime tikrai pakankamai vienodą retoriką ir aš pati esu asmeniškai aktyvi užsienio politikoje ir toliau joje išliksiu.“

Tuo metu „aušriečių“ vedlys Remigijus Žemaitaitis sako, kad užsienio reikalų ministras netinkamai atlieka savo pareigas, nes veiksmų nederina su koalicija.

Taip Lietuvos diplomatijos vadovo veiklą jis vertino Vyriausybei nusprendus dėl kontrabandinių balionų keliamos grėsmės uždaryti pasienio punktus su Baltarusija.

Pats K. Budrys šią kritiką vadina melu.

„Tai yra melas. Visos pozicijos, kurių mes laikomės šioje konkrečioje situacijoje, visi darbai, kurie yra surašyti, yra viskas suderinta su Vyriausybe, tai yra sutarta Nacionalinio saugumo komisijoje, aš tai priimu kaip darbą veikti“, – LRT radijui sakė ministras.

Dėl kontrabandinių balionų įskridimų į šalį uždarius sieną su Baltarusiją, kaimyninėje šalyje įstrigo dalis Lietuvos vežėjų. Vilnius siekia juos susigrąžinti atgal.

Inga Ruginienė
Kęstutis Budrys

Pelėda
Pamenu, žiniasklaida rašė, kad prezidentas yra patenkintas Palucko darbu. Pamenu, rašė, kad yra patenkintas Šakalienės darbu...
3
0
Tauta
Kada gražinsite vilkikus ir nustos skraidyti balionai? Kur Lietuvos kariuomenės ginklai? Kodėl nenaudojami ES skirti milijardai?
3
0
Visi komentarai (2)

