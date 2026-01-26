Diasporos reikalų koordinavimo komisijoje aptartas ryšio su Lietuvos išeivija stiprinimas

Anot jos, posėdyje premjerė Inga Ruginienė pristatė XX-osios Vyriausybės programoje įtvirtintus prioritetus diasporos politikos srityje.
„Valstybės dėmesys diasporai nuosekliai stiprėja – tai rodo augantis institucijų įsitraukimas, o taip pat konkretūs XX-osios Vyriausybės įsipareigojimai, kurių programoje daugiau kaip dvidešimt“, – pranešime cituojama Vyriausybės vadovė.
„Mūsų tikslas yra puoselėti gyvą ir turiningą ryšį su užsienyje gyvenančiais lietuviais, sudarant jiems realias galimybes būti aktyvia Lietuvos gyvenimo dalimi“, – teigė ji.
Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad siekiant išlaikyti pasiektą proveržį stiprinant valstybės ir diasporos ryšius, būtina atsižvelgti į kintančius geopolitinius iššūkius bei atnaujintus Vyriausybės prioritetus.
Į tai atsižvelgus, anot Vyriausybės, šiemet inicijuojama strateginių gairių „Globali Lietuva“ 2022–2030 metų vidurio laikotarpio peržiūra, kurios tikslas – užtikrinti diasporos politikos aktualumą ir veiksmingumą.
Artimiausiu metu institucijos, Pasaulio lietuvių bendruomenė ir kitos organizacijos bus kviečiamos teikti siūlymus, kaip tvariai plėtoti partnerystę bei skatinti diasporos įsitraukimą į šalies ekonominius, mokslinius ir pilietinius procesus iki 2030 metų.
Posėdyje dalyvavę diasporos organizacijų atstovai pasidalijo lūkesčiais Vyriausybei, įžvalgomis dėl jų įgyvendinimo bei iškėlė kitus aktualius klausimus.
„Diasporos komisijos formate vykstantis tęstinis dialogas leidžia efektyvinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir dar glaudžiau įtraukti diasporą į šalies politinį, visuomeninį, ekonominį bei kultūrinį gyvenimą“, – teigiama pranešime.
Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Henke LRT laidoje „Dienos tema“ pirmadienį nurodė, kad kitas Diasporos reikalų koordinavimo komisijos posėdis numatytas „pavasarį, gal rudeniop“.
„Mes dabar kalbėsime labai specifinėmis temomis, pradedant nuo socialinių išmokų. (...) Reikės susitikti su ministerijos žinovais, specialistais ir aptarti diasporoje gyvenančiųjų ir ypač grįžtančiųjų klausimus, kokios ten svarbiausios temos“, – sakė D. Henke.
„Jaunimo paramos ir mainų programos, čia vėlgi specifinės temos. Ir, žinoma, grįšime į Kultūros ministeriją, Užsienio reikalų ministeriją, kurios turi bendrą reikalą su užsienyje gyvenančiais lietuviais“, – LRT nurodė Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė.
BNS rašė, kad Diasporos reikalų koordinavimo komisijos posėdis pirmadienį surengtas pirmą kartą po 2024 metų spalį vykusių Seimo rinkimų.
Lietuvos diasporos reikalų koordinavimo komisija yra tarpinstitucinė komisija, koordinuojanti valstybės politiką diasporos klausimais.
Ji užtikrina skirtingų ministerijų ir institucijų veiksmų suderinamumą, stiprina ryšius su užsienyje gyvenančiais lietuviais, skatina jų įsitraukimą į Lietuvos gyvenimą bei prisideda prie diasporos politikos formavimo ir įgyvendinimo.
Komisijai pirmininkauja premjeras, o pavaduotojai yra Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkas ir užsienio reikalų ministras.
Komisija pirmą kartą sudaryta 2009 metais.
(be temos)