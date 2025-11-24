Premjerė tikisi aktyvesnių policijos veiksmų sulaikant kontrabandininkus Lietuvoje

„Institucijos ir tarnybos kiekvieną naktį dirba, bet norėčiau iš policijos daugiau veiksmų, – žurnalistams pirmadienį Vilniuje sakė ministrė pirmininkė. – Tikrai buvo nebloga akcija su kratom ir suėmimais, bet tą galima daryti daugiau ir intensyviau, nes turime aiškiai siųsti žinutę ir kontrabandininkams, kad mes to netoleruosime ir turime pajėgumų tą stabdyti.“
Taip ji kalbėjo naktį iš sekmadienio į pirmadienį dėl kontrabandinių balionų grėsmės dukart sustabdžius Vilniaus oro uosto darbą.
Dėl balionų keliamos grėsmės Lietuva spalio pabaigoje beveik trims savaitėms buvo uždariusi sieną su Baltarusija, tačiau ją praėjusią savaitę atidarė, argumentuodama pagerėjusia situacija.
Nuo tada skrydžius sutrikdančius balionus institucijos fiksavo du vakarus – ketvirtadienį ir sekmadienį.
Prezidento vyriausioji patarėja Asta Skaisgirytė pirmadienį pareiškė, kad atveriant sienas buvo paskubėta.
I. Ruginienė sako, kad Nacionalinio saugumo komisijoje sprendimas atverti sienas su Baltarusija buvo priimtas vienbalsiai, įskaitant ir prezidento nuomonę.
Vis tik ji pabrėžė, kad komisija artimiausiu metu vėl rinksis svarstyti tolesnių būdų spręsti susidariusią situaciją.
„Mes svarstysime viską, čia (sienos uždarymas – BNS) nėra vienintelė priemonė. Vienintelės priemonės ir auksinės kulkos čia nėra. Tai visas kompleksas, pradedant nuo susikalbėjimo su mūsų sąjungininkais amerikiečiais (...), lygiai taip pat su Baltijos šalimis ir Lenkija. Turime būti kartu, tas procesas vyksta“, – aiškino premjerė.
Vyriausybės vadovei vėl kartojant, kad Vyriausybė pasilieka teisę bet kada neribotam laikui vėl uždaryti sieną, jeigu hibridinė ataka tęsis, šiuo metu tokio sprendimo nėra.
„Šiai dienai turime susitikti, aptarti visus veiksmus, kuriuos darome, ir sieną galimai uždarysime ir bus priimtas toks sprendimas, jeigu situacija negerės“, – teigė I. Ruginienė.
Jos teigimu, dėl sienos uždarymo bus tariamasi su kitomis regiono valstybėmis: „Tikrai nuolatos kontaktuojame su kitais premjerais ir kalbamės, šią naktį pamatėme, kad išsiplėtė geografinė teritorija (kontrabandinių balionų skridimo – BNS), tai neabejotinai tarsimės dėl bendrų veiksmų.“
Be to, kaip poveikio priemonę premjerė pabrėžia ir tai, kad Lietuva siūlo ES priimti naują sankcijų paketą Baltarusijai.
„(Kontrabandiniai balionai – BNS) jau ne tik Lietuvos problema, bet platesnio regiono problema. Tai (rengiamas – BNS) sankcijų paketas ir toliau užsienio reikalų ministras dirba, mes kalbame taip pat su Europos Komisija dėl turto konfiskavimo ir kitų veiksmų. Šitie veiksmai eina paraleliai su mūsų vidiniais sprendiniais“, – sakė I. Ruginienė.
Dėl uždarytos sienos Baltarusijoje yra įstrigę Lietuvos vežėjai, kurie iš šalies neišleidžiami net ir atidarius du pasienio punktus. Minskas reikalauja derybų užsienio reikalų ministerijų lygiu.
„Sienos atidarymas parodė vieną dalyką, kad vis dėlto mes buvome teisūs, tai yra hibridinė ataka iš Baltarusijos pusės ir neteisėti veiksmai sulaikant mūsų vilkikus ir neatidarant sieną iš jų pusės“, – kartojo premjerė.
BNS rašė, kad užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys Baltarusijos veiksmus neišleidžiant vilkikų ir toliau neužkardant kontrabandinių balionų pirmadienį vadino kombinuota ataka ir ragino skubiau priimti naujas sankcijas.
Baltarusijos žiniasklaidai skelbiant, kad Minsko sulaikyti Lietuvos vilkikai jau išvažiuoja per Lietuvos pasienio punktus, Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidentas Erlandas Mikėnas pirmadienį BNS sakė, kad iš specialių stovėjimo aikštelių krovininiai automobiliai nepajudėjo.
Ministrų kabinetas praėjusį trečiadienį nusprendė 10 dienų anksčiau nei planuota atverti sieną su Baltarusija. Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktų veikla atnaujinta nuo ketvirtadienio vidurnakčio.
