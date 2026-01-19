Premjerės atstovas: Žemaitaičio elgesys peržengė sveiko proto ribas

„Fizinės jėgos naudojimas, ypač politiko, yra visiškai neadekvatus ir gėdingas elgesys. Kad ir koks būtų kontekstas – protestai, oponuojančios ar nepatinkančios nuomonės, su kuriomis susiduria nemaža dalis politikų, tai jokiu būdu nepateisina smurto“, – BNS sakė premjerės atstovas Ignas Dobrovolskas.
„Platesnį vertinimą, žinoma, gali pateikti to įvykio liudininkai, tačiau iš viešai matomos vaizdo medžiagos akivaizdu, kad buvo peržengtos sveiko proto ribos“, – pridūrė jis.
BNS rašė, kad incidento Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje, kur vyko R. Žemaitaičio susitikimas su vietos bendruomene, metu Seimo narys apstumdė jaunuolį, rankose laikiusį medinę lentą su užrašu „Ruzzija“ ir rodykle, vedančia link išėjimo iš pastato.
Politiko pastumtas jaunuolis reiškė protestą R. Žemaitaičiui ir su kitais žmonėmis skandavo „namo, namo, melagi, namo“.
Prieš susitikimą buvo pranešta, kad į jį nebus įleidžiami nepilnamečiai ir protestuojantys asmenys.
Policija teigia tikslinanti įvykio aplinkybes. Apstumdytas jaunuolis rašyti pareiškimą atsisakė.
