Ministras dėl naujo poligono: sodyboms ir žemėms išpirkti suplanuota skirti 40 mln. eurų

„Į visus klausimus bus atsakyta, nes turbūt koalicijos partneris gal tikrai ne visą informaciją žino, ne visą informaciją turi ir turbūt natūralu, kad kyla klausimų“, – ketvirtadienį Žinių radijui sakė ministras.
Taip socialdemokratas kalbėjo paklaustas, ar planuoja susitikti su vienos iš koalicijos partnerių politikų, šiam pareiškus, jog poligono steigimo klausimas tarp valdančiųjų aptartas nebuvo.
R. Žemaitaitis trečiadienį Žinių radijui taip pat tikino, kad „esantys poligonai yra nenaudojami pilnu efektyvumu“.
Pasak ministro, dabar veikiantys poligonai naudojami maksimaliai efektyviai pagal jų galimybes.
„Į koalicijos partnerių keliamus klausimus atsakysime, kaip ir į bendruomenės keliamus klausimus. Tik prašymas būtų visiems – diskutuokime, tik nedarykime skubotų sprendimų ir skubotų išvadų, kol neturime visos galbūt informacijos“, – kalbėjo R. Kaunas.
„Reikia suprasti, kad skubotos nuomonės ar skuboti kaltinimai, nepagrįsti galbūt kaltinimai, irgi daro žalą. Neturime mes susiskaldyti. Esame viena tauta, turime vieną valstybę ir visi kartu turime tą valstybę gebėti apginti, jeigu to reikės“, – sakė jis.
Kaip rašė BNS, Kapčiamiesčio poligono teritorija apimtų apie 14,6 tūkst. hektarų, ten šiuo metu yra beveik 2 tūkst. privačių sklypų, didžioji dalis jų – miško paskirties žemė.
Lazdijų rajone esančio Kapčiamiesčio bendruomenė antradienį laišku kreipėsi į valdžios institucijas, skundžiasi, kad miestelio gyventojai jaučia nerimą dėl pašonėje planuojamo poligono.
Krašto apsaugos viceministras Bronius Bieliauskas yra sakęs, kad poligono teritorija gali būti koreguojama siekiant išsaugoti sodybas, ir atvirkščiai – ministerija svarstys privatų turtą įtraukti į poligono ribas, jeigu savininkai pageidauja jo išpirkimo.
R. Kaunas teigė, kad sodyboms ir žemėms išpirkti suplanuota skirti 40 mln. eurų, tačiau pabrėžė suprantantis, jog ne visi norės parduoti savo turtą ir persikelti, todėl suma gali keistis.
Pasak jo, kariuomenė bei ministerija „mato galimybes leisti apsispręsti tam tikrai daliai sodybų“, o galimas pirkimas vyktų rinkos kainomis.
„Tikrai šaudyklų teritorijoje esantys objektai – jie nelabai galės likti ten, nes tiesiog yra pavojinga gyvybei, ten vyks koviniai šaudymai. Manevro pusėje esanti poligono dalis – taip, ji turi tokias galimybes, turi didesnį lankstumą ir čia mes diskutuosime“, – aiškino ministras.
„Kiekvienu atveju, tikėtina, bus ir gal tam tikras individualus sprendimas. Bet kuriuo atveju, jeigu bus poreikis perpirkti teritoriją – pabrėžiu, perpirkti, ne kaip nors kitaip – pirkimas vyks rinkos kainomis, rinkos sąlygomis, vertinant nepriklausomam turto vertintojui“, – teigė R. Kaunas
BNS rašė, kad Kapčiamiestyje poligonas reikalingas kuriamai nacionalinei divizijai ir sąjungininkams treniruotis. Jame vienu metu galėtų treniruotis 3,5–4 tūkst. karių. Didesnės pratybos poligone vyktų maždaug penkis kartus per metus ir truktų iki dešimties dienų, mažesnės apimties vyktų nuolat.
Pernai gruodį taip pat paskelbta apie ketinimus dvigubinti Tauragės poligono dydį.
