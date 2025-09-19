Prezidentas apdovanojo žydų gelbėtojus

Žūvančiųjų gelbėjimo kryžius jis skyrė 36 asmenims, kurie, nepaisydami mirtino pavojaus sau ir šeimai, Antrojo pasaulinio karo metais gelbėjo žydus nuo nacių genocido, pranešė Prezidentūra.
Visi jie apdovanoti po mirties. Tėvų, senelių ar prosenelių vardu apdovanojimus atsiėmė jų artimieji.
Pasak šalies vadovo, kiekvienais metais rugsėjo mėnesį minima Lietuvos žydų genocido atminimo diena „lyg amžinai kraujuojanti atvira žaizda liudija apie liūdną mūsų bendrapiliečių žydų likimą Antrojo pasaulinio karo metais“.
„Atmindami didžiąją Lietuvos žydų tragediją, mes ne tik gedime su pašaknimis išrautų gyvenimų, bet ir atsigręžiame veidu į šviesą. Prisimename tuos, kurie išdrįso pasipriešinti neapykantos ideologijai ir brutaliai jėgai, gelbėdami mirčiai pasmerktus žmones“, – teigė G. Nausėda.
Anot jo, Lietuvos žydų gelbėtojai tapo moraline atsvara to meto neapykantai, neteisybei ir aklam abejingumui.
„Gelbėdami vieną žmogų, iš tiesų jie gelbėjo visą pasaulį“, – tvirtino valstybės vadovas.
Pasak prezidento, net ir tamsiausiomis istorijos valandomis šie tylieji herojai – ūkininkai, amatininkai, dvasininkai, valstiečiai, mokytojai, profesoriai – nesitenkino pasyvių stebėtojų vaidmeniu.
„Linkiu, kad šių nepaprastų žmonių žygdarbiai mums primintų, kiek daug gali nuveikti net ir vienas beginklis žmogus. Kiek daug galime nuveikti mes visi, jei tik lemtingą akimirką pasirenkame teisingai“, – per valstybės apdovanojimų ceremoniją sakė G. Nausėda.
Lietuvos žydų genocido atminimo diena minima rugsėjo 23 dieną.
Antrojo pasaulinio karo metais Lietuvoje iš viso nužudyta apie 195 tūkst. žydų. Iki karo Lietuvoje gyveno apie 208 tūkst. žydų.
