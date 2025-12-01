Prezidentas apdovanojo Konstitucijos egzamino nugalėtojus

Šiemet Konstitucijos egzaminą laikė daugiau kaip 26 tūkst. dalyvių.
„Iš daugelio konkursų ir varžybų Konstitucijos egzaminas išsiskiria itin aukšta pilietine dalyvių motyvacija. Jis reikalauja itin plačių ir gilių žinių apie pamatinį šalies teisės aktą, kuris nustato mūsų bendro gyvenimo taisykles ir saisto mus visus – pilietinę tautą, kiekvieną Lietuvos gyventoją ir valdžios institucijas“, – savo kalboje teigė šalies vadovas.
Spalį vykusiame 19-ame teisinių žinių iššūkyje dalyviai rungėsi skirtingose kategorijose, įskaitant geriausiai Konstituciją išmanantį pasaulio lietuvį, aktyviausią mokyklą ir vyriausią dalyvį.
Vyriausio dalyvio nominaciją laimėjo Adelė Sipkuvienė. Geriausiai Konstituciją išmanančiu pasaulio lietuviu išrinktas Tomas Sadauskas iš Belgijos.
Geriausiai Konstituciją išmanančiais moksleiviais šiemet tapo Elada Zažeckytė, Elmanas Shvetsas, Motiejus Tamošaitis (5-6 klasių kategorijoje), Matas Zabulis, Beatričė Trainytė, Lukas Buslius (7-8 klasių kategorijoje), Marija Ūla Bružaitė, Rusnė Adomavičiūtė, Matas Razma (9-10 klasių kategorijoje) ir Tomas Preibys, Armina Daunoravičiutė, Simonas Ulevičius (11-12 klasių kategorijoje).
Aktyviausiai dalyvavusia mokykla tituluota Radviliškio Lizdeikos gimnazija.
Kategorijoje „kiti“ nugalėjo Justinas Levandavičius, Arminas Adomaitis ir Artiomas Salatinskis.
Teisinį išsilavinimą turinčių ar teisę studijuojančių grupėje geriausiai pasirodė Viktorija Markovaitė, Martynas Antanaitis ir Laura Putnaitė.
G. Nausėda nugalėtojams padėkojo už pilietiškumą ir pagarbą teisei bei palinkėjo sėkmingai pritaikyti įgytas žinias kasdienėje veikloje.
„Galite pelnytai savimi didžiuotis, nes jums pavyko rasti atsakymus į išties sudėtingus teisinius klausimus. Nors varžėtės skirtingose kategorijose ir sprendėte skirtingus uždavinius, jus visus vienija smalsumas, atkaklumas ir, svarbiausia, pagarba mūsų valstybei bei jos teisinei sistemai“, – sakė šalies vadovas.
Laimėtojams buvo įteikti Teisingumo ministerijos įsteigti prizai bei specialus projekto globėjo, prezidento, įsteigtas prizas.
Konstitucijos egzaminas rengiamas spalio 25-ąją minint Konstitucijos dieną, kai 1992 metais Lietuvos piliečiai referendume priėmė dabartinę šalies Konstituciją.
