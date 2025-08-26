Prezidentas įvertino koaliciją su „Nemuno aušra“: tai sunkiai išvengiama klaida

„Laikiau tai klaida, kurios galima buvo išvengti tada ir pasirinkimo opcijų buvo kur kas daugiau. Dabar tai, laikyčiau, tebėra klaida, tačiau jau sunkiai išvengiama, nes alternatyvų praktiškai nebematau. Per tuos keletą mėnesių įvyko slinkčių, kurios yra susijusios ir su asmeniniais santykiais, ir su programiniais dalykais, ir su tam tikru neigiamu emociniu krūviu, kuris susikaupė per tuos keletą mėnesių. Pastarieji mėnesiai buvo ypač sunkūs, kadangi Vyriausybė nebegalėjo normaliai dirbti, nes premjero asmeninės problemos pradėjo užgožti visus kitus darbus“, – „Žinių radijui“ teigė G. Nausėda.
Vertindamas galimas alternatyvas pirmadienį sudarytai koalicijai, šalies vadovas svarsto, kad kitu atveju socialdemokratams grėsė dirbti mažumos Vyriausybėje. Tuo metu svarstydamas apie galimybę rengti pirmalaikius Seimo rinkimus, prezidentas tikino, kad parlamentas tokios iniciatyvos nepalaikytų.
„Šiandien mes turime tokią padėtį, kad jeigu ne ši koalicija – tai, veikiausiai, mažumos Vyriausybė, kas, mano įsitikinimu, būtų labai prastas kelias. Pirmiausia tai būtų netvarus kelias ir, veikiausiai, tokia Vyriausybė žlugtų arba patirtų labai didelį spaudimą svarstydama kitų metų valstybės biudžetą“, – dėstė prezidentas.
„Gali atsitikti dar blogiau, kad einant šiuo keliu, būtų toks, įvardinčiau, politinis marmalas, kuris neleistų normaliai priimti jokių sprendimų. Kita vertus, išankstinių Seimo rinkimų taip pat nebūtų įmanoma organizuoti. Šito tikrai reikėtų išvengti. Turint omenyje, kad ir geopolitinė situacija nei kiek nepalengvėjo, tapo dar labiau komplikuota. Valstybė turi be galo daug iššūkių, kuriuos reikia atliepti“, – akcentavo jis, atkreipdamas dėmesį, kad pirmalaikiams Seimo rinkimams reikėtų 3/5 parlamentarų pritarimo.
S. Skvernelis pervertina Prezidentūros vaidmenį formuojant koaliciją
Reaguodamas į demokratų lyderio Sauliaus Skvernelio pareiškimus, kad Prezidentūra yra „šios koalicijos dėliotojas“, šalies vadovas sako, kad Seimo pirmininkas pervertina jo įsitraukimą. Pasak G. Nausėdos, socialdemokratai Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ į koaliciją nekvietė dėl jaučiamo emocinio krūvio, kurį kelia S. Skvernelis.
„Man malonu girdėti, kad Seimo pirmininkas taip aukštai vertina mūsų dalyvavimą šituose procesuose. Na, taip, neneigsiu, kad mes šituos procesus atidžiai stebime ir stengiamės diskutuoti su politinio lauko dalyviais. Tačiau tas emocinis krūvis, (...) jis buvo, jo negali neigti, ir dėl to socialdemokratai priėmė tokį sprendimą, kokį priėmė“, – teigė prezidentas.
„Gyvenimo šitas sprendimas jiems smarkiai nepalengvino, iš tikrųjų susiaurino pasirinkimo galimybes ir dėl to galbūt paskutinėmis dienomis ir Valstiečių žaliųjų sąjunga kėlė tokius aukštus reikalavimus, žinodama, kad nelabai ką yra pasirinkti, bet taip atsitiko ir šiandien mes turime tokią koaliciją, kokią turime. Taip kad mūsų vaidmuo, švelniai tariant, čia yra pervertinamas iš pono Skvernelio pusės“, – pabrėžė jis.
ELTA primena, kad po daugiau kaip dvi savaites trukusių derybų, pirmadienio popietę naujos valdančiosios daugumos partnerės – socialdemokratai, „Nemuno aušros“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos – pasirašė koalicinę sutartį.
Ši trijų frakcijų valdančioji dauguma Seime turės 82 mandatus.
„Šūvis sau į koją“
Prezidentas „šūviu sau į koją“ pavadino naujos valdančiosios koalicijos sutartyje numatyta išimtį „Nemuno aušros“ atstovams dėl jos atstovų Seime teisinės neliečiamybės atsisakymo.
„Aš vertinu tai kaip šūvį sau į koją ir, tiesą sakant, nelabai suprantu, kodėl jie šitaip daro, nebent turi tikrai dėl ko baimintis“, – sakė G. Nausėda.
„Jeigu neturi dėl ko baimintis, manau, pats tinkamiausias sprendimas būtų netampyti čia visų už nosies ir labai aiškiai padaryti tuos sprendimus, kuriuos privaloma padaryti“, – pridūrė jis.
Socialdemokratų, „aušriečių“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovų sutartyje numatytas ir ankstesnės valdančiosios daugumos susitarime buvęs punktas, kad bet kuris koalicijos narys, dėl kurio neliečiamybės panaikinimo į Seimą kreipiasi Generalinė prokuratūra, iš karto viešai Seimo posėdyje padaro pareiškimą, jog sutinka, kad jo neliečiamybė būtų panaikinta, nesudarant tyrimo komisijos.
Tačiau atskiru sutarties priedu „Nemuno aušros“ frakcijai suteikta išimtis nevykdyti šio reikalavimo, kai „konkretus frakcijos narys motyvuotai prašo Seimo sudaryti tyrimo komisiją ir kad sprendimą dėl neliečiamybės panaikinimo priimtų Seimas“.
BNS rašė, kad generalinė prokurorė Nida Grunskienė rugpjūtį kreipėsi į Seimą dėl dviejų socialdemokratų Tomo Martinaičio ir Eugenijaus Sabučio bei „aušriečio“ Sauliaus Bucevičiaus teisinės neliečiamybės panaikinimo „čekiukų“ bylose.
Tačiau S. Bucevičius BNS pareiškė, kad supaprastinta tvarka imuniteto neatsisakys, nes prokuratūros elgesį laiko nesąžiningu. Dėl šio Seimo nario teisinės neliečiamybės į Seimą kreiptasi jo dar neapklausus kaip specialiojo liudytojo.
Dirbant praėjusiai valdančiajai daugumai, neliečiamybės neatsisakė ir taip koalicijos sutartį sulaužė socialdemokratas Arūnas Dudėnas.
Seimui sudarius tyrimo komisiją ir vėliau balsuojant dėl imuniteto naikinimo šiam A. Dudėnui, parlamentarų balsų sprendimui priimti pritrūko.
Kalbėdamas apie šį atvejį, G. Nausėda sakė, jog valdantieji jau kartą užlipo „ant arbūzo sėklos“.
„Tikiuosi, kad daugiau tų paslydimų nebebus“, – teigė prezidentas.
Pernai Seimo patvirtinta nauja tvarka leidžia Seimo nariams pareikšti, kad jie sutinka su imuniteto panaikinimu, ir tokiu atveju tai padaroma vienu parlamento balsavimu tą pačią dieną.
Jeigu politikas to padaryti nesutinka, formuojama tyrimo komisija ir procesas užtrunka.
