Sinkevičius: gali tekti tartis su visomis partijomis, kurioms nenusispjaut ant valstybės

„Gali būti, kad teks pasakyti garsiai, kad visos parlamentinės partijos, kurioms nėra nusispjauti dėl valstybės, jos saugumo, įvairių problemų, kurias turime spręsti, mes pasiruošę su visomis jomis kalbėtis ir laukti paramos, sutikimo, prisijungimo, tai čia gali būti toks atviras kvietimas kalbėtis su tais, kuriems rūpi“, – „15min“ laidoje trečiadienį teigė LSDP vadovas.
„Čia mano improvizacija“, – laidoje pridūrė M. Sinkevičius, paklaustas, ar galimybė kviesti visas partijas iš tikrųjų reali.
Politiko teigimu, pirmiausia bus dedamos visos jo „profesionalumo ir išmanymo žinios“, siekiant suformuoti Vyriausybę su dabartiniais koalicijos partneriais.
Kaip rašė BNS, rugpjūtį LSDP, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos pasirašė susitarimą dėl valdančiosios koalicijos sudarymo.
Šios politinės jėgos formuoja dvidešimtąją Vyriausybę, bet pastaruoju metu kyla problemų „aušriečiams“ randant kandidatus į jiems deleguotas Energetikos ir Aplinkos ministerijas. Dėl to kol kas paskirti 12 iš 14 ministerijų vadovų.
„Aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis trečiadienį pareiškė neatmetantis galimybės išeiti iš valdančiosios koalicijos.
Jo teigimu, kandidatai į aplinkos ir energetikos ministrus – Povilas Poderskis ir Mindaugas Jablonskis – buvo pateikti ir jie kol kas nesikeičia. Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė sako, kad minėtų pavardžių prezidentui dar kartą neteiks.
Gitanas Nausėda šią savaitę P. Poderskio bei M. Jablonskio kandidatūras atmetė, nes nebuvo tikras, kad jie prioritetą teiks viešajam interesui.
