Prezidentas: LSDP išsprendus „aušriečių“ koalicijoje klausimą, daugelis problemų atkristų natūraliai

Taip prezidentas kalbėjo po to, kai socialdemokratai nusprendė tęsti darbą koalicijoje su „Nemuno aušra“, tačiau perimti iš jos Kultūros ministeriją.
„Man atrodo, kad visos tos problemos, kurias dabar patiriame, yra susijusios su tuo, kad valdančiosios koalicijos pagrindinė partija niekaip neišsprendžia (jų – BNS)“, – Akmenėje žurnalistams antradienį sakė G. Nausėda.
„Tą sprendimą buvo galima padaryti ir turbūt daugelis aspektų, kurie dabar gerokai sujaukė mūsų politinį landšaftą, atkristų natūraliai“, – teigė jis.
R. Žemaitaičio retorika atkreipė sąjungininkų dėmesį
Kaip rašė BNS, prezidentas praėjusį penktadienį pasmerkė „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio pasisakymus apie Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus (LNDM) direktorių Arūną Gelūną.
Šalies vadovas tuomet teigė, kad „save gerbianti politinė jėga po šių pasisakymų tiesiog negali traktuoti tokios partijos kaip savo koalicijos partnerės“.
„Kol kas sprendimai nėra padaryti, todėl, kol jie nebus padaryti, manau, mes turėsime pakankamai įtemptą politinę situaciją ir, galimas dalykas, naujus išsišokimus iš šių partijų vadovų“, – kalbėjo šalies vadovas.
„Patikėkite, kas dabar vyksta, kas vyko praėjusį penktadienį, atkreipia mūsų sąjungininkų dėmesį. Aš negąsdinu, bet aš noriu pasakyti, kad labai gerai pagalvokime, nes mes norime, kad mūsų poligonai nebūtų tušti“, – teigė jis.
R. Žemaitaitis socialiniame tinkle „Facebook“ penktadienį pareiškė, kad Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktorius Arūnas Gelūnas yra „perversmų valstybėje organizatorius – nuteistos partijos narys“, spekuliavo tariama žydiška A. Gelūno kilme.
Policija šeštadienį pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl neapykantos kurstymo.
Po šio pareiškimo ir kultūros bendruomenės protestų LSDP šeštadienį nusprendė perimti Kultūros ministeriją, o premjerė Inga Ruginienė geriausia kandidate užimti postą įvardijo Seimo narę socialdemokratę Vaidą Aleknavičienę. Ši jau buvo paskirta prieš įvykusius mainus su „aušriečiais“.
„Aš nenoriu diskutuoti apie kandidatūras, kurios nėra man oficialiai pateiktos. Kol kas premjerės teikimo nesu gavęs. Kol kas mes ir nekalbėjome apie potencialius kandidatus šiai pozicijai užimti“, – sakė G. Nausėda.
„Ponios Aleknavičienės kandidatūrą aš jau esu nagrinėjęs, mes esame susitikę. Tuometinė kandidatė padarė tikrai ir norinčio, ir galinčio, ir kvalifikuoto žmogaus įspūdį, tačiau tai buvo anksčiau. Jeigu ji bus pasiūlyta dar kartą, be abejo, kad šią kandidatūrą aš vertinsiu, tačiau nenoriu kalbėti tariamąja nuosaka“, – teigė jis.
„Kaip toli mes eisime?“
Po socdemų sprendimo protestus inicijuojanti Kultūros asamblėja parašė, kad jos tikslas nekinta – atitraukti „Nemuno aušrą“ nuo Kultūros ministerijos.
Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius tvirtino, kad bus išpildytas kultūros bendruomenės pageidavimas, jog „Nemuno aušra“ nerinktų ne tik kultūros ministro, bet kad jos atstovų nebūtų ir šio ministro politinėje komandoje.
Tuo metu R. Žemaitaitis pareiškė, kad jo vadovaujamos partijos gali nebelikti valdančiojoje koalicijoje, jei bus pradėtos kelti sąlygos, kad Kultūros ministerijos politinė komandoje nebūtų „aušriečių“ atstovų.
„Matote, tai vėlgi viskas apie tą patį. Patarėjai, viceministrai... Klausimas, o kaip toli mes eisime, ar mes pradėsime ir jau į valstybės tarnautojų lygį leistis? O kaip tada su duomenų apsauga, galbūt dalis žmonių nenori viešai deklaruoti savo priklausomybės šiai partijai“, – sakė G. Nausėda.
„Antrinės problemos kyla dėl to, kad neišspręstas klausimas, ar šioje valdančiojoje koalicijoje, atsižvelgiant į tai, kas įvyko per pastarąsias savaites ir mėnesius, ar dar yra tokia geležinė kantrybė ieškoti naujų problemų? Aš įvardinčiau būtent taip“, – teigė jis.
Valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „aušriečiams“ vietoje Energetikos ministerijos, kad būtų įvykdytas prezidento noras Žygimantą Vaičiūną išsaugoti ministro pareigose, išprovokavo kultūros bendruomenės protestus.
Aistras dar labiau pakurstė premjerės ir prezidento pasirinkimas kultūros ministru skirti kompetencijos kultūros srityje neturintį „aušrietį“ Ignotą Adomavičių. Po savaitės darbo jis pasitraukė iš pareigų.
