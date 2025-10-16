Seimui atmetus veto „čekiukų“ pataisoms, Nausėda sako – tai Pyro pergalė

„Ne paslaptis, kad viena iš priežasčių, kodėl šita sąjunga, socialdemokratų ir „Nemuno aušros, vis dar egzistuoja – buvo mėginimas mobilizuoti balsus dėl veto atmetimo. Tai buvo padaryta, bet tai – Pyro pergalė. Žinau, kad dalis opozicijos kreipėsi, bent jau rašo kreipimąsi į Konstitucinį Teismą“, – ketvirtadienį žurnalistams komentavo šalies vadovas.
Seimas nesutiko su šalies vadovo siūlymu bausmes už politikų piktnaudžiavimą švelninantį įstatymą laikyti nepriimtu. Anot G. Nausėdos, jo veto labiausiai prieštaravę parlamentarai patys figūruoja „čekiukų“ bylose.
„Ir svarbiausia, kad balsavo tie žmonės, kurie patys yra įsipainioję į „čekiukių“ skandalą. Tai tartum visos taisyklės reikalautų nusišalinti nuo balsavimo, bet jie to nepadarė. Tai tiktai rodo, kad norima žūtbūt pasitaisyti įstatymus taip, kad būtų patogiau gyventi. Tai jeigu taip būtų stengiamasi, pavyzdžiui, dėl žmonių, kurie patiria didžiulių problemų dėl biurokratinių dalykų susijusių su valstybe ir panašiai, palengvinti jų gyvenimą – suprantu. Bet kai kilimėlio pasiklojimas sau patiems, tai yra apmaudu“, – komentavo prezidentas.
ELTA primena, kad „čekutininkų“ bausmes lengvinančias BK pataisas Seimas priėmė šių metų rugsėjo 23 d.
Įsigaliojus naujam reguliavimui, valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, piktnaudžiavęs tarnybine padėtimi arba viršijęs įgaliojimus, bus baudžiamas bauda, areštu, arba laisvės atėmimu ne iki 5, o iki 4 metų.
Tuo metu už piktnaudžiavimą, kuris padarytas siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos, jeigu nebuvo kyšininkavimo požymių, numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki 6 metų.
Šalies vadovas šias BK pataisas vetavo, tačiau ketvirtadienį Seimas atmetė prezidento veto.
Naujausi komentarai