Prezidentas: Matjošaitytės sąsajos su „Nemuno aušra“ kelia klausimų

Bendroje spaudos konferencijoje G. Nausėda kartu su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi sakė, kad sprendimus šiuo klausimu turėtų priimti į pareigas L. Matjošaitytę paskyręs Seimas.
„Istorija tikrai kelia tam tikrų klausimų. Manau, kad šios istorijos pasekmes ir žalą turi įvertinti pati ponia Matjošaitytė ir taip pat Seimas“, – sakė prezidentas.
M. Sinkevičius tvirtino, kad detaliai L. Matjošaitytės situacija jam nėra žinoma, bet nurodė besitikintis, jog situaciją objektyviai įvertins tiek Seimas, tiek Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK), spręsianti, ar pradėti tyrimą.
„Manau, kad tai yra ir teisinis klausimas, ne tik moralinis ir etinis“, – kalbėjo ministras pirmininkas.
BNS skelbė, kad Seime antradienį buvo surinkti reikalingi parašai pradėti nepasitikėjimo procedūrą L. Matjošaityte. Pareiškimą pasirašė parlamentarai iš opozicinių Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, Liberalų sąjūdžio ir valdančiosios Demokratų frakcijų.
Valdančiųjų atstovai anksčiau BNS sakė, kad geriausia išeitis būtų, jog pati L. Matjošaitytė pasitrauktų iš pareigų.
Ją, kaip VRK narę, praėjusių metų pavasarį paskyrė Seimas tuomečio „aušriečių“ deleguoto teisingumo ministro Rimanto Mockaus teikimu.
L. Matjošaitytė, būdama advokate, prieš Seimo rinkimus konsultavo partiją „Nemuno aušra“ ir nuo pat pradžių siekė tai nuslėpti. Apie tai pirmadienį pranešė naujienų portalas „Delfi“.
Jo žiniomis, 2024 metų rugsėjį, likus kiek daugiau nei mėnesiui iki Seimo rinkimų, L. Matjošaitytė „Nemuno aušros“ vicepirmininkui Robertui Puchovičiui elektroniniu paštu atsiuntė savo parengtą partijos atsakymo VRK dėl finansavimo šaltinių projektą. Tame pačiame laiške ji paprašė „aušriečio“ perkelti jos rengtą atsakymą ant R. Puchovičiaus sukurto „Word“ dokumento, „kad neliktų mano metaduomenų“.
Nei partija, nei dabartinė VRK narė savo buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo.
Iš pradžių atsisakiusi atskleisti, ar iš partijos gavo užmokestį, vėliau teisininkė pranešė pinigų neuždirbusi. Ji atsisako komentuoti profesinių santykių su „Nemuno aušra“ detales, argumentuodama tai advokato ir kliento paslaptimi.
VRK šiuo metu aiškinasi opozicinės „Nemuno aušros“ gautų konsultacijų iš L. Matjošaitytės apimtį.
2017–2021 metais L. Matjošaitytė buvo VRK pirmininkė.
2025-ųjų gegužę naujos sudėties komisija sprendė dėl „Nemuno aušros“ politinės kampanijos finansavimo pažeidimų. Dalyje balsavimų L. Matjošaitytė pritarė, kad partija padarė pažeidimus, dalyje susilaikė.
VRK narė tvirtino, kad šie balsavimai nesudarė jai interesų konflikto ir pagrindo nusišalinti, nes sugrįžusi dirbti į komisiją neteikia konsultacijų politinėms organizacijoms.
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