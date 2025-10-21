Prezidentas paprašė Šakalienės kol kas neteikti atsistatydinimo pareiškimo

„Ministrė yra parengusi atsistatydinimo pareiškimą, tačiau prezidentas paprašė jo neteikti, kol nebus tai aptarta su premjere rytoj ryte“, – po ministrės ir prezidento susitikimo antradienį žurnalistams sakė šalies vadovo patarėjas Deividas Matulionis.
„Koks sprendimas bus, priklausys nuo rytojaus pokalbio“, – pridūrė jis.
Po beveik pusantros valandos trukusio susitikimo su prezidentu, D. Šakalienė žurnalistams susitikimo turinio nekomentavo, nors anksčiau antradienį kalbėdama Seime žadėjo tą padaryti.
Į susitikimą su šalies vadovu ministrė atvyko kiek anksčiau antradienį pranešusi apie sprendimą trauktis iš pareigų, tuo metu premjerė Inga Ruginienė teigė tiesiogiai iš ministrės apie jos sprendimą negirdėjusi.
Tokį žingsnį D. Šakalienė argumentavo tuo, kad nebeturi premjerės ir socdemų pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus pasitikėjimo.
„Tai turi būti pirmiausia dviejų svarbiausių žmonių sprendimas. (....) Premjerės nuomonę irgi turime išklausyti. Tai yra atsakingas sprendimas, Krašto apsaugos ministerija yra viena svarbiausių, nacionalinį saugumą užtikrinančių institucijų, šioje vietoje skubėjimas nėra pats geriausias sprendimas“, – kalbėjo D. Matulionis.
Patarėjas nedetalizavo, ar šalies vadovas bandys perkalbėti pasitikėjimą ministre praradusią I. Ruginienę.
„Turbūt aš jau nebesivelsiu daugiau į šitą diskusiją, nes nežinau ir rytoj pamatysite“, – teigė jis.
I. Ruginienė apie sušlubavusį pasitikėjimą ministre prakalbo po praėjusią savaitę Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) surengto susitikimo su apžvalgininkais ir nuomonės formuotojais, kurie viešai paskelbė turintys duomenų, jog Vyriausybė neketina laikytis įsipareigojimo kitais metais gynybai skirti 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).
Paviešinus kitų metų valstybės biudžeto projektą paaiškėjo, kad krašto apsaugai ruošiamasi skirti 5,38 proc. BVP.
I. Ruginienė taip pat pranešė apie sprendimą nušalinti Krašto apsaugos ministeriją nuo gynybos pramonės kuravimo klausimų. Premjerė teigė, kad jai kyla klausimų dėl D. Šakalienės sąsajų su gynybos pramone.
D. Šakalienę prieš praėjusius Seimo rinkimus rėmė gynybos pramonės atstovai, kurių įmonės dalyvauja KAM pirkimuose.
Atsistatydinus D. Šakalienei, per nepilną mėnesį nuo I. Ruginienės Vyriausybės darbo pradžios bus pasikeitę du ministrai.
Spalio pradžioje iš pareigų pasitraukė „Nemuno aušros“ deleguotas kultūros ministras Ignotas Adomavičius.
