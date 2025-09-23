 Prezidentas sako dar nepriėmęs sprendimo dėl aplinkos ministro

Prezidentas sako dar nepriėmęs sprendimo dėl aplinkos ministro

2025-09-23 08:54
BNS inf.

Niujorke viešintis prezidentas Gitanas Nausėda vėlų pirmadienio vakarą nuotoliniu būdu susitikęs su kandidatu į aplinkos ministrus Kastyčiu Žuromsku sako, kad sprendimo dėl jo dar nepriėmė.

Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda / J. Kalinsko/ELTOS nuotr.

Pasak G. Nausėdos, nepaisant vėlyvo meto, pretendentas buvo pasiruošęs pokalbiui.

„Na, turbūt labai didelių namų darbų jam ir nereikėjo daryti, kadangi jis dirbo viceministru toje pačioje Aplinkos ministerijoje. Jaunas žmogus. Sąžiningai pripažįstantis, kad neturėjo atsakymo į vieną, antrą klausimą. Pasakė, kad nenoriu fantazuoti šiuo klausimu, tai buvo ne mano atsakomybės sritis ir į klausimą neatsakė. Toks atsakymas man patinka, nes jis yra sąžiningas“, – sakė G. Nausėda Prezidentūros išplatintame komentare iš Niujorko.

Toks atsakymas man patinka, nes jis yra sąžiningas.

„Tikrai yra tos reikalingos medžiagos priimti sprendimui, bet šiandien aš to sprendimo dar nesu priėmęs“, – kalbėjo jis.

Prezidentas teigė, kad jam buvo svarbu išgirsti K. Žuromsko viziją dėl miškų, kad jų tvarkymo negalima atiduoti Žemės ūkio ministerijai.

„Šiuo klausimu tikrai sutariame, nes miškų apsauga, o ne masinis kirtimas tikrai turėtų būti mūsų prioritetas. Kaip ir kiti klausimai: žaliasis kursas, taip pat mūsų vandentvarkos klausimai, tam tikri regionų buvo užduoti, atsakymai buvo pateikti“, – sakė G. Nausėda.

Dabartinio aplinkos viceministro K. Žuromsko kandidatūrą į ministrus pasiūlė „Nemuno aušra“ vietoj prieš tai G. Nausėdos atmesto Povilo Poderskio kandidatūros.

Šiame straipsnyje:
Kastytis Žuromskas
Gitanas Nausėda
aplinkos ministro postas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Sapneliai
Kur Lietuvos "Himars" sistemos už kurias jau senai sumokėta? Kur įimtai tūkstančių dronų? Kodėl pasienis neruošiamas gynybai? Kada prasidės rusakalbių imigrantų deportacija? Kada prasidės auditai?
1
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų