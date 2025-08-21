Prezidentas Seimui pristatė Ruginienės kandidatūrą į premjeres

„Teikiu Ingos Ruginienės kandidatūrą į ministrės pirmininkės pareigas“, – ketvirtadienį plenarinių posėdžių salėje kalbėjo G. Nausėda.
Posėdžio metu iš plenarinių posėdžių salės tribūnos pretendentė tapti ministre pirmininke prisistatys bei atsakys į parlamentarų klausimus. Vėliau kandidatūrą svarstys atskiros Seimo frakcijos – ketvirtadienį planuojami liberalų ir konservatorių susitikimai su socialdemokrate.
Dekretą, kuriuo teikia Seimui tvirtinti Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) iškeltą kandidatę į Vyriausybės vadoves I. Ruginienę, šalies vadovas pasirašė praėjusį ketvirtadienį.
Parlamentarai dėl naujosios premjerės turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jos pristatymo plenarinių posėdžių salėje – toks balsavimas numatomas kitą antradienį, rugpjūčio 26 d. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuos atvirai – jai pritarti užtenka paprastos balsų daugumos.
Jei parlamentas patvirtins kandidatę į premjerus, ši ne vėliau kaip per 15 dienų nuo paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teikti svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritaria jos programai.
ELTA primena, kad liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP teko ieškoti ne tik naujo ministro pirmininko, bet ir iš naujo formuoti valdančiąją daugumą.
LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią I. Ruginienę.
Naujausi komentarai