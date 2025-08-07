Išsakė, kokie verslo, ūkininkų ir profsąjungų lūkesčiai: vertinsime naujos premjerės „derlių“

Verslas tikisi, kad pavyks rasti kompromisų
BNS kalbinti verslo atstovai sako, jog iš I. Rugininės tikisi ne deklaratyvaus, bet tikro dialogo ir konstruktyvaus bendradarbiavimo. Visgi kai kurie pastebi, jog kartais diskusijose ji būdavo „gan kategoriška“.
Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) prezidentas Andrius Romanovskis sako, kad I. Ruginienė turi „visus šansus reabilituoti socialdemokratišką kalbėjimo ir tarimosi principą“.
„Bent mano didžiausia patirtis su ja bendraujant kaip su profsąjungų lydere – ji žino, kas yra dialogas arba susitarimo, kompromiso, gero sprendimo paieškos svarbą“, – BNS sakė A. Romanovskis.
„Ji atstovauja kairiajai politikai ir kairės politikos atstovavimas, su kai kuriomis pozicijomis tikriausia darbdaviai nesutiks arba bandys įtikinti, kad reikia ieškoti kompromiso, bet aš žiūriu pozityviai į jos galimybę – tikrai ji ne žalias žmogus politikoje, ji žino, kas yra susitarimas arba kokia verslo yra svarbi vieta ekonomikoje ir nereikės jos įtikinėti, kad verslas ir darbdaviai yra svarbūs“, – kalbėjo Verslo konfederacijos lyderis.
A. Romanovskio teigimu, I. Ruginienė yra patyrusi ne kaip politikė, bet kaip politikos proceso dalyvė.
„Jos įvaizdis viešumoje yra vienas, bet prie derybų stalo, prisimenu, kaip iš profesinių sąjungų pusės tikrai buvo kaip racionalus derybininkas, su kuriuo buvo galima susitarti“, – sakė A. Romanovskis.
Pasak jo, iki šiol aštriausia diskusija su I. Ruginiene buvo dėl antros pensijų pakopos sistemos reformos ir nepaisant darbdavių kritikos, kompromisai, pasak jo, buvo pasiekti, o vienas svarbiausių – kad valstybė toliau prisideda prie gyventojų kaupimo antroje pakopoje.
Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius taip pat pabrėžė, kad I. Ruginienė diskusijose Trišalėje taryboje ieškodavo kompromisų, tačiau dažnai būdavo ir kategoriška.
„Pozityvioji dalis, kad visada bandėme ir ieškojome kompromisų, daugeliu atveju, nors pozicijos yra priešingos. (...) Pozityvi žinia, kad šioje vietoje ji bando ieškoti kompromisų, bet dažnai būna gan kategoriška. Ieškosime būdų, kaip surasti santykį ir kad darbdaviai, kurie irgi prisideda, kaip ir darbuotojai, prie visos mūsų ekonomikos, būtų irgi atspindėti ir kad požiūris nebūtų vienpusiškas“, – BNS sakė V. Janulevičius.
„Tikimės konstruktyvaus bendradarbiavimo, nes ji savo kalboje ne vieną kartą pažymėjo socialinių partnerių svarbą“, – pridūrė jis.
Anot V. Janulevičiaus, tikimasi diskusijų, kaip paskatinti darbdavius, investuotojus investuoti į Lietuvos ekonomiką ir skirti dėmesio prieigai prie kapitalo.
„Matome kapitalo judėjimą iš Lietuvos, bet ne į Lietuvą, ir mūsų esmė – sukurti visas prielaidas, kad kapitalas kaip minimum nuo dabartinių vietinių investuotojų, akcininkų, gamybininkų, liktų Lietuvoje, o dar geriau būtų pritraukti kapitalo į Lietuvą, kad čia vystytųsi tvarios saugios darbo vietos, susijusios su pramone“, – sakė Pramonininkų konfederacijos prezidentas.
A. Romanovskis taip pat teigė besitikintis, kad I. Ruginienė nekartos Gintauto Palucko klaidų.
„Gintautas Paluckas nepabandė surasti kažkokio susitarimo, kompromiso, socialinio kontrakto su pagrindiniais mokesčių mokėtojais, didžiausiais verslo mokesčių mokėtojais, gyventojais, verslininkais, įmonėmis ir daugelis sprendimų buvo priimta iš jėgos pozicijų“, – aiškini verslo atstovas.
Pasak A. Romanovskio, tarp klausimų, kuriuos reikės spręsti ir diskutuoti – mokesčių reforma, dėl kurios verslas kreipėsi į Seimo narius, kad būtų pasitikrinta Konstituciniame Teisme, tarp einamųjų kausimų – diskusijos dėl švietimo, akcizų, infrastruktūros, susisiekimo politikos, taip pat gynybos klausimai, skaidrumo ir efektyvaus finansavimo.
Jai žemės ūkio klausimai neturėtų būti svetimi. Su ja susidurta sprendžiant socialinius reikalus, anksčiau miškininkai su ja reikalų turėjo (...). Na, taip jos pavardė kilusi nuo rugių.
Žemės ūkio rūmų pirmininkas: vertinsime naujos premjerės „derlių“
Žemės ūkio rūmų pirmininkas Arūnas Svitojus sako kandidatę į premjerus vertinantis viltingai, bet pabrėžia, kad žemdirbiai linkę ne prognozuoti, o vertinti jau gautą derlių.
„Ūkininkai vertina derlių – kas būna, o ne kas bus. Jos (I. Ruginienės – BNS) nelabai kas pažįsta (dėl sprendimų, susijusių su žemės ūkiu – BNS). Bet jai žemės ūkio klausimai neturėtų būti svetimi. Su ja susidurta sprendžiant socialinius reikalus, anksčiau miškininkai su ja reikalų turėjo (I. Ruginienė buvo Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijos pirmininkė – BNS). Na, taip jos pavardė kilusi nuo rugių“, – BNS kalbėjo A. Svitojus.
A. Svitojaus teigimu, žemės ūkio sektoriui svarbu, kokia bus premjerės komanda, kaip ji komunikuos apie problemas ir sprendimus: „Tai politinis postas, o ne vieno žmogaus, yra partija, koalicija“.
A. Svitojus sako blogai vertinantis I. Ruginienės pareiškimą, kad ji būtų linkusi peržiūrėti Seimo patvirtintą gyventojų pajamų mokesčio lengvatą ūkininkams, bet tai aptarti ji dar norėtų tiek su frakcija Seime, tiek su koalicijos partneriais.
„Negerai, kai dar nebūdamas paskirtas jau galvoji, ką reikėtų kitaip daryti“, – teigė jis.
Pasak A. Svitojaus, koalicijos atstovai jau yra žadėjęs per šią kadenciją mokesčių daugiau nekeisti.
Profsąjungų atstovė: ji drąsi ir gerai mokosi
Profesinės sąjungos „Solidarumas“ vadovė Kristina Krupavičienė sako, kad socialdemokratų pasirinkimas labai geras.
„Ji yra drąsi, turi energijos. Ji gerai mokosi, nes žiūrint, kaip gerai susiorganizavo darbą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, neabejoju – suorganizuos ir Vyriausybės darbą. Ir anksčiau su ministerija puikiai bendradarbiavome, bet su Vyriausybe ryšio nebuvo, bet dabar tikimės, kad bus, nes padiskutuoti yra apie ką“, – BNS teigė K. Krupavičienė.
Pasak jos, dabar su įmonėmis deramasi su nacionalinės kolektyvinės sutarties, todėl labai svarbu, kiek didės atlyginimai valstybės sektoriuje.
„Mes kalbame apie bazinio atlyginimo (pareiginės algos bazinis dydis – BNS), kuris dabar yra 1785 eurai, didinimą“, – teigė „Solidarumo“ vadovė.
K. Krupavičienės teigimu, bus siekiama peržiūrėti kai kurias Darbo kodekso nuostatas, visų pirma dėl suminės darbo apskaitos: „Dabar ji yra landa, kad nemokėti žmogui už viršvalandžius.“
Ji tikisi, kad su naująja premjere pavyks išspręsti su profsąjungų veikla susijusius klausimus pertvarkomose švietimo, sveikatos srityse.: „Problemų daug ir jos didelės ir pinigų reikia.“
BNS rašė, kad Lietuvos socialdemokratų partijos prezidiumas trečiadienį nutarė I. Ruginienę siūlyti į premjerės pareigas.
Naujo Vyriausybės vadovo ieškota iš šio posto ir socialdemokratų pirmininko pareigų pasitraukus vis daugiau klausimų dėl praeities ir verslo sulaukusiam Gintautui Paluckui.
