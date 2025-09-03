Prezidentas su Šiaurės, Baltijos šalių vadovais aptars padėtį Ukrainoje

„Valstybių lyderiai aptars padėtį Ukrainoje, tarptautines taikos ir „Norinčiųjų koalicijos“ iniciatyvas, NB8 šalių paramą Ukrainai“, – teigiama Prezidentūros pranešime.
Šiame susitikime dalyvaus ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
NB8 šalių grupei priklauso Danija, Estija, Islandija, Latvija, Lietuva, Norvegija, Suomija, Švedija.
Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys liepą sakė, kad Šiaurės ir Baltijos šalių šiemet numatoma skirti 25 mlrd. eurų parama Ukrainai sudaro didžiąją dalį Europos žadamo 32 mlrd. eurų finansavimo kariaujančiai šaliai.
