Prezidento patarėjas atmeta kritiką: ši diskusija atrodo keistai

„Man ši diskusija atrodo keistai, sakyčiau. Tuos pačius lėktuvus perka NATO ir Europos Sąjungos šalys, jie pripažinti ir sertifikuoti NATO valstybėse, svarbiausi jų komponentai nėra gaminami Brazilijoje, o Amerikoje ir Europoje. Pagrindinis (lėktuvų – BNS) aptarnavimo centras yra Portugalijoje“, – „Žinių radijui“ antradienį sakė D. Matulionis.
Pasak jo, „Embraer“ tiekėjas geranoriškai žiūri į pasiūlymą nemažą dalį perkamų orlaivių detalių gaminti Lietuvoje, o svarbiausias argumentas atsirenkant tiekėją buvo kainos ir kokybės santykis.
„Tai yra mokesčių mokėtojų pinigai. 150 mln. eurų į kairę ar į dešinę irgi yra pakankamai rimtas argumentas“, – kalbėjo prezidento patarėjas.
Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) nariai yra suabejoję pasirinkimu įsigyti „Embraer“ orlaivius iš su Rusija bendradarbiaujančios Brazilijos įmonės ir teigia nesuprantantys, kodėl nebuvo pasirinktas tiekėjas iš NATO šalies.
Įtardami neskaidrų sandorį, komiteto pirmininkas demokratas Giedrimas Jeglinskas ir jo pavaduotojas konservatorius Laurynas Kasčiūnas kreipėsi į Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT), ši atlieka aplinkybių patikslinimą.
Dalis politikų įtarinėja, kad „Embraer“ orlaiviai buvo pasirinkti dėl reaktyvinio, o ne propelerinio variklio, norint patogiau skraidinti šalies vadovus į užsienio vizitus.
D. Matulionis teigė, kad tai yra „politinė insinuacija, nepagrįsta jokiais faktais ir jokiais sprendimais“.
„Iš tikrųjų tai reikia kategoriškai atmesti – jokio spaudimo Krašto apsaugos ministerijai iš Prezidentūros nebuvo. Tai yra Krašto apsaugos ministerijos sprendimas, kuris buvo pateiktas Valstybės gynimo tarybai su visais argumentais“, – sakė prezidento patarėjas.
Tiksli trijų įsigyjamų orlaivių suma dar nėra aiški, tačiau preliminariai jie turėtų kainuoti apie 700 mln. eurų. „Embraer“ lėktuvai pakeistų dabar kariuomenėje naudojamus lėktuvus „Spartan“.
Prezidentūra: rugsėjo pabaigoje Valstybės gynimo taryba spręs dėl lėšų skyrimo gynybai nuo dronų
Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais D. Matulionis sako, kad rugsėjo pabaigoje susirinksianti Valstybės gynimo taryba turėtų priimti sprendimus dėl planuojamų lėšų gynybai perskirstymo, siekiant įsigyti gynybos nuo dronų priemones.
„Tikiuosi, kad artimiausiu metu, (...) Valstybės gynimo taryboje, kuri įvyks rugsėjo 29 dieną, aptarsime poreikius ir pritarsime tam tikram lėšų perskirstymui, kad šiai problemai būtų skiriamas deramas dėmesys artimiausiu metu“, – „Žinių radijui“ antradienį sakė D. Matulionis.
BNS rašė, kad Lietuvos pareigūnai yra aptarę poreikį stiprinti orlaivių aptikimo sistemas ir kovos su jais priemones – tiek elektroninės kovos, tiek kinetines.
Vasarą į Lietuvą buvo įskridę du rusiški dronai „Gerbera“, vienas iš jų buvo su keliais kilogramais sprogmenų.
Dėl įvykių atliekami ikiteisminiai tyrimai. Kariuomenė teigia, kad minimais dronais tikriausiai buvo atakuojama Ukraina, tačiau jie buvo nukreipti elektroninės kovos priemonėmis.
