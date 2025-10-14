Prezidentūra: Izraelio įkaitų paleidimas nesprendžia taikos regione klausimo

Anot jos, taika būtų įmanoma, jeigu Izraelis su arabų valstybėmis pasirašytų taikos susitarimus, sutartų dėl diplomatinių santykių, o regiono šalys neginkluotų teroristinių grupuočių.
„Lietuvos prezidentas vakar pasveikino 20 įkaitų grįžimą namo. Tai paskutiniai gyvi likę įkaitai, kurie sugrįžo į Izraelį. Žinoma, kad žmogiška prasme labai labai norisi pasidžiaugti. Tačiau tačiau tai neišsprendžia Artimųjų Rytų taikos klausimo. Tai sprendžia tų žmonių, tų žmonių humanitarinės klausimą, bet ne Artimųjų Rytų taikos“, – Žinių radijui antradienį sakė A. Skaisgirytė.
„O kad tenai vyrautų taika, tai tai reikia turbūt kelių sąlygų. Sakyčiau, viena svarbiausių, kad ir Izraelis, ir aplinkinės arabų valstybės norėtų tos taikos. Kaip jos norėti? Na, pavyzdžiui, neginkluoti teroristinių organizacijų, tokių kaip „Hamas“, arba norėti pasirašyti taikos susitarimus, susikurti diplomatinius santykius tarp Izraelio ir arabų valstybių. Tai šito regione, deja, dar nėra pasiekta. Ir kol nebus pasiekta, šie taktiniai žingsniai bus geri, bet jie nebus pakankami tvariai taikai“, – pridūrė ji.
BNS rašė, kad pirmadienį islamistų grupuotė „Hamas“ paleido visus 20 likusių gyvų įkaitų, kuriuos laikė nuo 2023-iųjų spalio 7-osios, pagal JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) tarpininkaujant sudarytą paliaubų susitarimą.
Mainais Izraelis paleido 1 968 kalinius ir sulaikytuosius, daugiausia palestiniečius.
„Hamas“ pagal paliaubų susitarimą taip pat turi perduoti 27 žuvusių arba nelaisvėje nužudytų įkaitų palaikus, taip pat 2014-aisiais Gazos Ruože nužudyto kario palaikus.
Nors Izraelis ir „Hamas“ sutarė dėl paliaubų, dėl tam tikrų sąlygų dar teks derėtis. Ekspertai perspėja, kad tai bus sunkiau nei sutarti dėl apsikeitimo įkaitais ir kaliniais.
Tarp galimų nesutarimų yra „Hamas“ atsisakymas nusiginkluoti ir Izraelio nesugebėjimas įsipareigoti visiškai pasitraukti iš Gazos ruožo.
Pasak A. Skaisgirytės, Lietuva Palestinos valstybę pripažintų, kai regione būtų pasiekta taika.
„Dabar problema yra ta, kad Palestina negali vystytis, Palestinos valdžia Ramaloje nekontroliuoja Gazos. Visiškai nekontroliavo ir anksčiau Gazos, ir nekontroliuoja. Gazą kontroliavo „Hamas“ teroristinė organizacija“, – teigė prezidento patarėja.
„Tai apie kokią valstybę galima kalbėti, kai dalį jos kontroliuoja teroristinė organizacija?“, – kalbėjo ji.
Rugsėjo pabaigoje D. Trumpas paskelbė 20 punktų planą Gazos Ruožui, kuris padėjo teritorijoje pasiekti paliaubas.
